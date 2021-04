How I Met Your Mother: Έρχεται spin-off σειρά με τίτλο How I Met Your Father

Το πώς γνώρισε μπαμπάς τη μαμά το μάθαμε. Για 9 σεζόν ακούγαμε το μπαμπά να εξιστορείται το ταξίδι της γνωριμίας στα παιδιά και φτάσαμε στο τελευταίο επεισόδιο για να δούμε ποια είναι τελικά αυτή η μαμά που ακούγαμε τη φωνή της μόνο για αυτό το διάστημα. Τώρα, ήρθε η ώρα να μάθουμε για μια άλλη οικογένεια, για μια άλλη γνωριμία, αυτή τη φορά από την πλευρά της μαμάς. Πώς γνώρισα το μπαμπά σας;

Η προσπάθεια για να γίνει μια spin-off σειρά από το How I Met Your Mother έχει ξεκινήσει από το 2016, αλλά οι προηγούμενες τρεις προσπάθειες δεν ευόδωσαν. Επιτέλους όμως, το CBS αποφάσισε να βάλει μπρος το πλάνο των παραγωγών της σειράς This Is Us, του Άιζακ Απτάκερ και της Ελίζαμπεθ Μπέργκερ και να βγάλει σειρά How I Met Your Father με πρωταγωνίστρια τη Χίλαρι Νταφ. Η Νταφ θα υποδυθεί τη Σοφία, μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη που περιγράφει στα παιδιά της τη γνωριμία με τον μπαμπά τους, με τον Μπομπ Σάγκετ να κάνει τη φωνή της στο παρόν της αφήγησης.

Η σειρά έχει παραγγελθεί από το Hulu και η πρώτη σεζόν θα έχει έκταση 10 επεισοδίων. Το πιο βασικό που θέλουμε να μάθουμε είναι αν θα υπάρξει στο σενάριο γυναικείος χαρακτήρας αντίστοιχος με αυτόν του Νιλ Πάτρικ Χάρις στο HIMYM, κάτι που το κοινό σίγουρα θα ήθελε.