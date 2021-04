Game of Thrones: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για την prequel σειρά

Πώς περνάει έτσι ο καιρός..; Πότε έφυγαν 10 χρόνια από την πρεμιέρα του Game of Thrones, πότε ξεκίνησε η κουβέντα για spin-off σειρές, πότε πέρασε ο καιρός και βρισκόμαστε πια στο 2021, μετά από ένα χρόνο και βάλε πανδημίας, ούτε που το καταλάβαμε. Το καταλαβαίνουμε τώρα που είδαμε τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα και το table read των ηθοποιών της prequel σειράς του Game of Thrones.

Πρόκειται για το House of the Dragon που μας μεταφέρει 300 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones, τότε που ο Οίκος των Ταργκάρυεν ήταν σε πλήρη ακμή, με βασιλιά τον Βισέρυς Ταργκάρυεν, ενώ μεταξύ άλλων θα δούμε τους χαρακτήρες Άλισεντ Χαϊτάουερ, Ντέμον Ταργκάρυεν, Ρενύρα Ταργκάρυεν και Κόρλις Βελάρυον.

Στη φωτογραφία από την πρώτη ανάγνωση σεναρίου υπάρχουν οι ηθοποιοί Ματ Σμιθ, Πάντι Κονσιντάιν, Έμμα Ντ΄Άρσι, Ολίβια Κουκ, Στιβ Τουσέν και Φαμπιέν Φράνκελ.

Image

Παράλληλα, η Daily Mail δημοσιεύει φωτογραφίες από γύρισμα στην παραλία της Κορνουάλης στη Βρετανία (μπορείς να τις δεις εδώ), ενώ συνολικά το Γουότφορντ στη Βρετανία θα αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της ιστορίας.

Η σειρά έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2022, πιθανότατα την περίοδο του Πάσχα, όπως ακριβώς συνήθιζε να κάνει το HBO με το Game of Thrones και μένει να μάθουμε τον αριθμό επεισοδίων της πρώτης σεζόν. Το σενάριο υπογράφουν ο Τζορτζ Μάρτιν, ο Ράιαν Κόνταλ και ο Μιγκέλ Σαπότσνικ. Τέλος, η βασική σκηνοθετική ομάδα της πρώτης σεζόν είναι οι Κλερ Κιλνέρ, Γκρεγκ Γιαϊτάνις και Τζίνα Πατέλ.