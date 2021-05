Μετά την τεράστια επιτυχία του Game of Thrones και σχολιασμού επι σχολιασμού για το απροσδόκητο φινάλε, που απογοήτευσε την πλειοψηφία των φανατικών θαυμαστών, η προσοχή μας και όλο μας το ενδιαφέρον, έγκειται πια στο νέο εγχείρημα του HBO. Πρόκειται για το prequel του GoT, που θα μας μεταφέρει στη δυναστεία των Ταργκάρυεν, δηλαδή 300 χρόνια πίσω από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην σειρά.

Η ιστορία θα τοποθετηθεί στην πτώση του Οίκου των Ταργκάρυεν, με βασιλιά των Βισέρυς Ταργκάρυεν, με όλα τα πισώπλατα μαχαιρώματα και τις πολιτικές διαμάχες που πυροδότησαν έναν εμφύλιο πόλεμο μέσα στην οικογένεια.Το House of the Dragon, που θα βασιστεί στο βιβλίο Dance of Dragons, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2022 με δέκα επεισόδια, και όπως παραδοσιακά γινόταν με το GoT, πιθανόν να τα δούμε τις ημέρες του Πάσχα. Το σενάριο υπογράφουν ο Τζορτζ Μάρτιν, ο Ράιαν Κόνταλ και ο Μιγκέλ Σαπότσνικ. Τέλος, η βασική σκηνοθετική ομάδα της πρώτης σεζόν είναι οι Κλερ Κιλνέρ, Γκρεγκ Γιαϊτάνις και Τζίνα Πατέλ.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Το HBΟ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα γυρίσματα, ίσα για να πάρουμε μια μικρή γεύση, στις οποίες βλέπουμε την Εμα Ντ' Αρσι ως πριγκίπισσα Ρενίρα Ταργκάρυεν, τον Ματ Σμιθ ως πρίγκιπα Ντέμον Ταργκάρυεν και τον Στιβ Τουσέντ ως Λόρδο Κόρλις Βελάριον. Το καστ, επίσης, απαρτίζεται από τους Ολίβια Κουκ, Ρις Ιφανς Πάντι Κονσιντάιν, Φαμπιέν Φρανκέλ, Ιβ Μπεστ, Σονόγια Μιζούνο.

Image

Image