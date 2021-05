Friends Reunion: Έκανε πρεμιέρα το επεισόδιο και το Twitter γέμισε με συγκίνηση και δάκρυα

Μετά από ένα χρόνο καθυστέρηση και αρκετές αναβολές, το πολυαναμενόμενο και σημαντικότερο τηλεοπτικό γεγονός, έκανε πρεμιέρα, χθες, στην πλατφόρμα HBO Max. Το Friends reunion προκάλεσε, κυριολεκτικά, πανικό και παρά την απογοήτευση που είχε δημιουργηθεί μετά το teaser και τα «γερασμένα Φιλαράκια», το επεισόδιο με τίτλο «The One Where They All Got Back Together», ήταν απολαυστικό και γέμισε με δάκρυα και συγκίνηση τους συνδρομητές και τους φανατικούς θαυμαστές της σειράς. Αξίζει να σημειωθεί, πως ήταν τόσοι οι συνδρομητές που θέλησαν να το παρακολουθήσουν, που η πλατφόρμα της HBO, κράσαρε.

Στο επετειακό επεισόδιο για τα 25 χρόνια από την πρεμιέρα της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς, οι έξι πρωταγωνιστές γύρισαν στα παλιά τους λημέρια, με έντονη τη συγκίνηση, απάντησαν στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Τζέιμς Κόρντεν, αποκάλυψαν λεπτομέρειες, όπως αυτή που η Τζένιφερ Άνιστον και ο Ντέιβιντ Σουίμερ ήταν ερωτευμένοι στην πραγματικότητα για τρεις σεζόν, είδαν και σχολίασαν τα bloopers και γενικά, ήταν ένα επεισόδιο γεμάτο από αναμνήσεις.

Φυσικά, στο Twitter έγινε ο απόλυτος χαμός για το Friends Reunion, με το hashtag #FriendsReunion να γίνεται γρήγορα trend και οι χρήστες του κοινωνικού δικτύου να εκφράζουν τη συγκίνησή τους για το επεισόδιο, που τους έκανε να δακρύσουν.

Φιλαράκια

και Lady Gaga

ΚΑΙ "ΣΜΕΛΛΥ ΚΑΤ"... κρατήστε με!!! 😱🤯❤️🤯❤️😱 #FriendsReunion pic.twitter.com/UZmo3BCi3X — TO Kathiki (@KathikiMeApopsi) May 28, 2021

Παιδιά έκλαιγα 1 ώρα 43 λεπτά στρειτ , δείτε το! #FriendsReunion May 28, 2021

αυτο το πραγμα επρεπε να ειναι 10ωρο. ειχε τα παντα, γελιο, συγκινηση, ξανα γελιο, *στιγμες* (και γκεστ που πεταγονται απο παντου χωρις κανεναν λογο απλα επειδη μπορουν να τους εχουν ξερω γω) #FriendsReunion pic.twitter.com/zvks53Jqzi May 27, 2021

Καλά, μιλάμε έπεσε πολύ κλάμα βλέποντας #FriendsReunion 😭💙💙💙 — kate (@equally_dour) May 27, 2021