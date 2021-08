Εκλεισε το μεγάλο deal: J2US με Νίκο Κοκλώνη στον Alpha

Στον ALPHA βρήκε τηλεοπτική στέγη το επιτυχημένο Just the 2 of Us, παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη που έκανε σπουδαία νούμερα την περσινή σεζόν στο ΟPEN, ειδικά στα τελευταία επεισόδια. Το μεγάλο deal ανακοινώθηκε κι επίσημα την Τρίτη (17/8) και ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος θα είναι ο παρουσιαστής του, ξεκινάει ήδη τις ετοιμασίες για ένα φαντασμαγορικό σόου. Στην επιτροπή θα παραμείνουν η Δέσποινα Βανδή, ο Σταμάτης Φασουλής, η Βίκυ Σταυροπούλου και η Μαρία Μπακοδήμου.

Διαβάστε ακόμη: «Just the 2 of us»: Ποια είναι τα ονόματα έκπληξη και ποιος ο ρόλος της Josephine

Από 'κει και πέρα, όλα τα υπόλοιπα, θα αλλάξουν.. Αναπάντεχα ντουέτα σε μοναδικούς συνδυασμούς ύφους, ήχων και εικόνας, από τραγουδιστές και celebrities από όλους τους χώρους του θεάματος (και όχι μόνο), γίνονται ζευγάρια, διαγωνίζονται και βάζουν φωτιά στην ολοκαίνουρια, υπερσύγχρονη, high tech σκηνή, σ' ένα θέαμα διεθνών προδιαγραφών. Στόχος τους, να κερδίσουν τις καρδιές της κεφάτης αλλά αυστηρής κριτικής επιτροπής και των τηλεθεατών, να εξασφαλίσουν την ασυλία ώστε να παραμείνουν στο show, και να κατακτήσουν στον μεγάλο τελικό την κορυφή! Σκοπός τους να συγκεντρωθεί ένα ποσό σημαντικό που θα προσφέρει πραγματική χαρά και στήριξη στο φιλανθρωπικό σωματείο που θα ενισχυθεί με την ολοκλήρωση των επεισοδίων. Ωστόσο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες στο team θα προστεθεί και ο Φωκάς Ευαγγελινός ο οποίος θα αναλάβει χρέη καλλιτεχνικού διευθυντή.

Χωρισμός πριν την πρεμιέρα για τον Κοκλώνη

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('js-dfp-tag-inline1'); });

Στην τελική ευθεία για ολική επαναφορά βρίσκεται ο Νίκος Κοκλώνης, έχοντας κάνει ένα διάλλειμα για επαναφόρτιση στο Νησί των Ανέμων. Ο παραγωγός και επιχειρηματίας, χωρισμένος και ιδιαίτερα ανανεωμένος, λίγες μέρες πριν την εκκίνηση μίας απαιτητικής σεζόν για την εταιρία του, Barking Well Media που ετοιμάζει πυρετωδώς πολυάριθμα τηλεοπτικά projects σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά και νέα εγχειρήματα στον ευρύτερο χώρο των Μέσων, περνά τις τελευταίες στιγμές ξεγνοιασιάς και ηρεμίας με στενούς του φίλους.

Με το αγαπημένο του και πολυσυζητημένο αυτό το διάστημα, Just The 2 Of Us να επανέρχεται εντυπωσιακότερο από ποτέ, στα μέσα Σεπτέμβρη, ο Νίκος είναι απόλυτα έτοιμος για μία συναρπαστική σεζόν. Τις διακοπές του τις έχει περάσει σε ένα από τα πιο αγαπημένα του νησιά, τη Μύκονο, με πολλές βόλτες για βουτιές στα γύρω νησάκια όπως τα Ρήνια, πολλή γυμναστική στο σπίτι παρέα με την καλή του φίλη, Ολυμπιονίκη Πηγή Δεβετζή και λίγες επιλεκτικές εξόδους στο νησί.