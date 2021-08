Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Κλειδώνει» την παρουσίαση του Style Me Up - Ραμόνα Βλαντή και Τρύφωνας Σαμαράς στο παιχνίδι

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα αναλάβει το Style me up; Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μετά το μεσημεριανό μαγκαζίνο στον Alpha φαίνεται να επιστρέφει σε πιο γνώριμα για εκείνη μονοπάτια, καθώς είναι ένα βήμα πριν κλείσει για να αναλάβει την παρουσίαση του Style me up.

Διαβάστε ακόμη: Εκλεισε το μεγάλο deal: J2US με Νίκο Κοκλώνη στον Alpha

Τo Style me up παρουσίαζε η Μαρία Μπακοδήμου και τώρα οι υπεύθυνοι της παραγωγής συζητούν με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την παρουσιάστρια αλλάζει και η κριτική επιτροπή. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι αυτό της Αλεξάνδρας Κατσαΐτη, που είναι και η στυλίστρια πολλών εγχώριων σταρ ανάμεσά τους και η Τάμτα, αλλά και η Ραμόνα Βλάντη.

Η Ραμόνα Βλαντή αναμένεται να δώσει τον δικό της παλμό στο παιχνίδι ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι άλλοι θα προστεθούν. Όσο για τον Τρύφωνα Σαμαρά που ήταν και πέρσι στο Style me up, οι πληροφορίες τον θέλουν να είναι και φέτος στην ομάδα όμως θα έχει ένα πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Φυσικά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές τίποτα δεν είναι σίγουρο ωστόσο αν τελικά κλείσει μέσα στις επόμενες μέρες θα περιμένουμε να το δούμε στο πρώτο μισό της σεζόν. Φυσικά, παραμένει επίσης άγνωστο σε ποιο κανάλι θα προβάλλεται το Style me up.