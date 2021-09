Το GNTM έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής (12/9) χωρίς τη Βίκυ Καγιά, το όνομα της οποίας έχει συνδεθεί με τον διαγωνισμό, στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής. Η παρουσιάστρια, τη θέση της οποίας στο GNTM 4 πήρε η Ισμήνη Παπαβλασσοπούλου, θα αναλάβει την παρουσίαση του «Dancing With The Stars» και μίλησε για τις πρεμιέρες των εκπομπών του STAR αλλά και για τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό.

Μιλώντας στην κάμερα του «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο «Greece's Next Top Model 4» αποκαλύπτοντας: «Έχω ρίξει ματιές στο GNTM, τα καμαρίνια είναι διπλανά άλλωστε». Αναφερόμενη στο «Dancing With The Stars» και το ποιος θα βρίσκεται στα backstage, εξήγησε: «Ξεκινούν με το καλό οι προετοιμασίες. Είναι διάφοροι οι επιλαχόντες. Δεν ξέρουμε, όμως, που θα κάτσει η μπίλια».

«Ο ανταγωνισμός είναι καλό πράγμα και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Αν δεν υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός, πώς θα γίνεις καλύτερος; Αν παίζεις μπάλα μόνος σου δεν εξελίσσεσαι. Είναι μία δύσκολη εποχή και εύχομαι να σταθεί ο καθένας στο ύψος του», δήλωσε για τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό.

