Πρεμιέρα κάνει απόψε Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου στις 20:00 το «Just the 2 of Us» στον Alpha με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Στην κριτική επιτροπή θα είναι οι, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής. Το «Just the 2 of Us» κάνει πρεμιέρα και μας προσκαλεί κάθε Σάββατο σ ένα ατελείωτο τηλεοπτικό πάρτι λάμψης, χιούμορ και μουσικής, με τα πιο αγαπημένα και ηχηρά ονόματα της showbiz, έτσι όπως δεν τα έχουμε ξαναδεί.

Στο πρώτο live θα κάνει guest εμφάνιση ο Βασίλης Καρράς, ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Ο αγαπημένος τραγουδιστής θα είναι guest στο πρώτο live του φαντασμαγορικού σόου, για να διασκεδάσει και να ξεσηκώσει τους τηλεθεατές, με την μοναδική ερμηνεία του σε παλιές και καινούργιες επιτυχίες του.

Just The Two Of Us: Ζευγάρια με ονόματα έκπληξη

Πολλά ακούγονταν για τα ζευγάρια που θα συμμετάσχουν στο show και το πρωί της Πέμπτης (23/9) η εκπομπή Happy Day ανακοίνωσε τους παίκτες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τον ALPHA, τα ζευγάρια στο Just The Two Of Us θα είναι τα εξής: