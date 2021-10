And Just Like That: Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα του νέου Sex and the City

To HBO Max μετά την κυκλοφορία του πρώτου teaser τρέιλερ για το «House of the Dragon» ανακοίνωσε την πρεμιέρα του «And Just Like That» του reboot του «Sex Αnd Τhe City». Το σίκουέλ της αγαπημένης σειράς κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις επιστρέφουν στους ρόλους που αγαπήσαμε, χωρίς την Κιμ Κατράλ στην παρέα τους. Το κενό της Σαμάνθα θα καλύψει η Αρι Πάρκερ, η οποία θα υποδυθεί την ντοκιμαντερίστρια Λίσα Τοντ Γουέξλεϊ, τη νέα κολλητή της Κάρι Μπράντσο.

Την ίδια στιγμή, στο καστ προστίθεται η βραβευμένη με Tony, Σάρα Ραμίρεζ, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από την επιτυχημένη σειρά «Grey’s Anatomy». Αξίζει να σημειωθεί ότι η μίνι σειρά, που συνεχίζει γυρίσματα στη Νέα Υόρκη, θα αποτελείται από 10 επεισόδια.

Το HBO έδωσε στους φανς του Sex and the City μία μικρή γεύση από το πολυαναμενόμενο «And Just Like That» κατά τη διάρκεια της απονομής των Emmy. Οι πρώτες σκηνές του reboot της αγαπημένης σειράς προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής των βραβείων και οι φανς δεν μπορούν να περιμένουν...

Η Κιμ Κατράλ δεν επιστρέφει στον ρόλο της Σαμάνθα. Η αντικαταστάτριά της βρέθηκε και είναι η Νικόλ Αρι Πάρκερ, η οποία έρχεται να συμπληρώσει την πιο δημοφιλή γυναικεία παρέα. Η ηθοποιός έγινε γνωστή μέσα από την συμμετοχή της στην σειρά «Empire». «Όλοι λένε πως δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά η νέα Σαμάνθα. Ο χαρακτήρας της Νικόλ όμως, έχει ισχυρή παρουσία στον χώρο», ανέφερε πηγή στην Daily Mail.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Νικόλ θα υποδυθεί την Λίζα Τοντ Γουέξλεϊ, νέα κολλητή της Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ). «Είναι κάποια που μπήκε στην ζωή της Κάρι, έγιναν φίλες και δεν πρόκειται απλώς για αντικαταστάτρια της Σαμάνθα. Δεν φοβάται να πει την γνώμη της και ξέρει τι θέλει τόσο στην ζωή όσο και στο κρεβάτι της. Είναι η καλύτερη φίλη της Κάρι. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης και ταίριαξε καταπληκτικά στην αρχική τριάδα», ανέφερε η ίδια πηγή σχετικά με την ηθοποιό.