And Just Like That: Η Nicole Ari Parker είναι η αντικαταστάτρια της Kim Cattrall στο νέο Sex And The City

Ενα νέο πρόσωπο εισβάλλει στον νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς «And Just Like That», που είναι το reboot του «Sex And The City» - Η Νικόλ Αρι Πάρκερ είναι η αντικαταστάτρια της Κιμ Κατράλ και θα συμπληρώσει την πιο δημοφιλή γυναικεία παρέα