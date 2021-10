Squid Game: Τα παιχνίδια της σειράς θα γίνουν πραγματικότητα στο Αμπου Ντάμπι

Η νοτιοκορεάτικη τηλεοπτική σειρά «The Squid Game» που έχει ταχύτατα μετατραπεί στη μεγαλύτερη επιτυχία του Netflix θα γίνει πραγματικότητα στο Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που έχουν οργανωθεί από το νοτιοκορεατικό πολιτιστικό κέντρο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, δύο ομάδες από 15 συμμετέχοντες η καθεμιά θα παίξουν τέσσερα από τα 6 παιχνίδια που υπάρχουν στη σειρά. Προφανώς, και οι τέσσερις δοκιμασίες –το «Red light Green light», το «Dalgona», το «Μarbles» και το «Ttakji»– θα διεξαχθούν χωρίς τις εκτελέσεις των συμμετεχόντων που θα αποτυγχάνουν.

«Τα παιχνίδια φαίνονται λίγο άγρια στην τηλεοπτική σειρά για να μεγιστοποιηθεί το δραματικό στοιχείο. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, όλα τα παιχνίδια στο «Squid Game» υπάρχουν και στ’ αλήθεια και παίζονται από τα παιδιά στην Κορέα από το παρελθόν μέχρι και σήμερα» σχολίασε ο Ναμ Τσαμ – Γου, διευθυντής του κορεατικού πολιτιστικού κέντρου, λέγοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 338 άνθρωποι.

«Όπως η K-Pop κέρδισε μεγάλη δημοφιλία σε όλον τον κόσμο μέσω του YouTube το 2010, νομίζω ότι οι πλατφόρμες όπως το Netflix θα αποτελέσουν δίαυλο για την παγκόσμια διάδοση των κορεατικών βίντεο και ταινιών» σχολίασε ο διευθυντής του κορεάτικου πολιτιστικού κέντρου.

Όμως, σε αντίθεση με τα 38 εκατ. δολάρια τα οποία διεκδικούν οι 456 άνθρωποι που λαμβάνουν μέρος στις δοκιμασίες της σειρά «The Squid Game», οι συμμετέχοντες στο ριάλιτι παιχνίδι θα παίζουν φορώντας κι αυτοί από μια πράσινη αθλητική φόρμα σαν κι εκείνες στη σειρά.

Από την άλλη, ο Ρώσος σχεδιαστής Feoktist Alekseev δημιούργησε τη δική του εκδοχή της επιτυχημένης εκπομπής Netflix, αντικαθιστώντας την χαριτωμένη αλλά φρικτή κούκλα "Red Light, Green Light" με κάτι λίγο πιο αντιπροσωπευτικό της ρωσικής κουλτούρας.

Russian designer Feoktist Alekseev has created his own version of the hit Netflix show, replacing the cute but horrific ‘Red Light, Green Light’ doll with something a bit more representative of Russian culture. pic.twitter.com/KvRHKHk9aa