Η Μαρίνα Πατούλη όχι μόνο δεν αποχώρησε από το Just the Two of Us, αλλά επέστρεψε δυναμικά με χρυσό φόρεμα και τραγουδώντας την «κυρά-Γιώργαινα», κάνοντας τους τηλεθεατές να υποπτευθούν ότι το τραγουδά για τον πρώην σύζυγό της και περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη. Το ντουέτο με τον Στέλιο Διονυσίου φαίνεται πως άρεσε στους κριτές, καθώς δεν ήταν το ίδιο επικριτικοί με το προηγούμενο Σάββατο.

«Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως», τραγούδησε με νόημα η Μαρίνα Πατούλη και οι κριτές δεν άφησαν ασχολίαστη την εμφάνισή της. «Σε περίμενα με το χρυσό φόρεμα», είπε η Μαρία Μπακοδήμου. «Είναι πονηρός ο Γιώργος, αλλά εσύ τα έχεις καταφέρει», είπε ο Νίκος Κοκλώνης με την Μαρίνα Πατούλη να απαντά πως είναι μαχήτρια και πάντα αισιόδοξη. «Είσαι και νικήτρια», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.

Και η Δέσποινα Βανδή ενθουσιάστηκε με την διαγωνιζόμενη μετά και τη μίνι κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στις δύο γυναίκες το προηγούμενο Σάββατο. «Σήμερα το πήρες απόφαση» σχολίασε η Βανδή. «Μπήκες στο πνεύμα του παιχνιδιού, ας εκτεθούμε, αλλά να την χαρούμε την έκθεση και σε καλωσορίζω», σχολίασε.