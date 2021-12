Φάρμα: Πρωτιά στην τηλεθέαση - Μεγάλη διαφορά από J2US, The Voice και Σπίτι με το Mega 

Πρεμιέρα είχε το βράδυ του Σαββάτου (4/12) η Φάρμα με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη που ξεκίνησε δυναμικά αφού το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του ριάλιτι του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Μάλιστα, η Φάρμα είχε αρκετά μεγάλη διαφορά σε τηλεθέαση από το Just The Two of Us του Alpha, το Σπίτι με το Mega του Mega και το The Voice του ΣΚΑΪ ήταν και στις δύο κατηγορίες κοινού.

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό η Φάρμα σημείωσε 22,5% με διαφορά μεγαλύτερη του 10% από το Just The Two of Us, το οποίο βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 12,3%. Ακολούθησε το Σπίτι με το Mega με 12,1% και το The Voice με 9,8%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο η Φάρμα συγκέντρωσε 22,2%, ακολούθησε το The Voice με 15,7%, το Just The Two of Us με 13,9% και μετά το Σπίτι με το Mega, το οποίο σημείωσε ποσοστό 11,9%.