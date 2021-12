J2US: Έκπληξη στον τελικό από Νίκο Κοκλώνη - Ο Νίκος Αλιάγας θα αντικαταστήσει τη Δέσποινα Βανδή

Με τη Δέσποινα Βανδή να μένει εκτός τελικού του Just The Two Of Us λόγω κορονοϊού, ο Νίκος Αλιάγας θα καθίσει στην καρέκλα της στην κριτική επιτροπή του σόου