Χρήστος Μάστορας: Αποθέωση για το ντουέτο με Νίκο Αλιάγα στον τελικό του J2US

Το «κλου» του μεγάλου τελικού του τηλεοπτικού σόου Just the Two of Us ήταν η συνύπαρξη του Χρήστου Μάστορα με τον Νίκο Αλιάγα σε ένα ντουέτο που έκανε όλους τους συντελεστές να σηκωθούν όρθιοι και να τους αποθεώσουν