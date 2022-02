Η εκπομπή που αντικαθιστά το Ράδιο Αρβύλα, ο «γάμος» της Ευρυδίκης του Survivor και το λάθος στον Σασμό

Τετάρτη με μπόλικη βροχή σήμερα, αλλά και λίγα πράγματα από το τηλεοπτικό παρασκήνιο. Για πιάστε σιγά σιγά το Τηλεκοντρόλ και ξεκινάμε, να δούμε τα της ημέρας.

Το λάθος στον Σασμό που εντόπισε το Twitter

Σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης βρίσκεται κάθε βράδυ ο Σασμός του Alpha, με τη σειρά να έχει σταθεροποιηθεί σχεδόν στο 25% στα τελευταία επεισόδια. Όσο πιο πολλοί το παρακολουθούν, όμως, τόσο πιο εύκολα εντοπίζεται και η παραμικρή σκηνοθετική ατέλεια. Έτσι το βράδυ της Τρίτης (1/2) οι χρήστες του Twitter ξεσπάθωσαν, βλέποντας ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ο Μαθιός επισκέφτηκε τον αδερφό του, Αστέρη, στο αστυνομικό κελί.

Εν τω μεταξύ το κελί του Αστερη μήτε λουκέτο έχει μήτε κλειδαριά #Sasmos pic.twitter.com/LuIN23LDH5 — KsinoLemoni (@ksino_lemoni) February 1, 2022

Οι δύο άντρες, σύμφωνα με το σενάριο, έκατσαν στο πάτωμα και συνομίλησαν, με μια σιδερένια πόρτα να τους χωρίζει. Μόνο που η πόρτα αυτή είχε έναν σύρτη (χωρίς καν λουκέτο), τον οποίο θα μπορούσαν εύκολα να τραβήξουν και να μιλήσουν από πιο κοντινή απόσταση. Όπως ήταν λογικό, το Twitter με το που το εντόπισε, άρχισε να το σχολιάζει έντονα.

Ποιος παίρνει τη θέση των Ράδιο Αρβύλα

Από χίλια κύματα πέρασε η φετινή σεζόν των Ράδιο Αρβύλα στον ΑΝΤ1, ωστόσο η παρέα του Αντώνη Κανάκη κατάφερε να σταθεί στο ύψος της και μάλιστα συνεχίζει να σημειώνει καθημερινά εξαιρετικά νούμερα τηλεθέασης. Ωστόσο, όπως είχε συμφωνηθεί εξαρχής με το κανάλι του Αμαρουσίου, η παρέα του Κανάκη αναμένεται να σταματήσει λίγο πριν το Πάσχα, στα μέσα του Απριλίου.

Ο σταθμός, βέβαια, έχει ετοιμάσει ήδη τον αντικαταστάτη τους κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής του The 2Night Show, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real, θα αναλάβει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος, το οποίο θα προβάλλεται καθημερινά στις 20.00. Έτσι, ο Αρναούτογλου θα έχει διπλή τηλεοπτική παρουσία τις ημέρες που «παίζει» και η late night εκπομπή του.

Η νέα επιχειρηματική δράση του Σάκη Ρουβά

Ασταμάτητος είναι ο Σάκης Ρουβάς. Ο τραγουδιστής συνεχώς καταπιάνεται με νέα πρότζεκτ γύρω από τη μουσική ή την τηλεόραση, ενώ τώρα τον βλέπουμε και σε ρόλο… αγρότη. Πιο συγκεκριμένα, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Ρουβάς ασχολείται παράλληλα με τις βιοκαλλιέργειες στη Θεσσαλία.

Μάλιστα, πρόσφατα βρέθηκε και στην Κοζάνη, όπου παρακολούθησε αγώνα της τοπικής ομάδας, δίπλα στον πρόεδρο του συλλόγου και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους.

Νέα σειρά για τον Μανούσο Μανουσάκη

Ο Μανούσος Μανουσάκης φαίνεται πως βρίσκεται σε συζητήσεις με το OPEN για τη δημιουργία μιας νέα σειράς, η οποία ουσιαστικά θα αποτελεί μια συνέχεια της επιτυχίας του με τίτλο «Κόκκινο Ποτάμι».

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή οποιαδήποτε λεπτομέρεια, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη τις καλές σχέσεις του με το κανάλι είναι πολύ πιθανό να πάρει το «πράσινο φως», για να ξεκινήσει το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Όσον αφορά τώρα το πότε θα το δούμε στην τηλεόραση, αυτό σίγουρα θα πάει κάπου στα μέσα της νέας σεζόν.

Ο άγνωστος «γάμος» της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου

Και κλείνουμε τη σημερινή ημέρα με μια ιδιαίτερη είδηση, που αφορά μία παίκτρια του φετινού Survivor. Ο λόγος για την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, την οποία βλέπουμε στην ομάδα των Διασήμων. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, αλλά και του Just The Two Of Us πριν από κάποιο διάστημα είχε μία σοβαρή σχέση, από την οποία χώρισε, καθώς ο τότε σύντροφός της ήθελε οικογένεια, ενώ εκείνη είχε άλλα σχέδια.

Αφού, λοιπόν, δεν παντρεύτηκε τον πρώην σύντροφό της, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αποφάσισε να κάνει ένας άλλο γάμο, ανακοινώνοντας μέσω Instagram πως παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σκύλο, υπογράφονατς συμβολαιογραφική πράξη. Το 'δαμε κι αυτό.