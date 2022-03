Η 12χρονη που «πάγωσε» τους πάντες: Το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του Αμερική Εχεις Ταλέντο

Από την αρχή του show ήταν ένα από τα φαβορί, καθώς οι εμφανίσεις της στη σκηνή του «Αμερική Εχεις Ταλέντο» ξεσήκωναν κριτές και κοινό. Ο λόγος για την 12χρονη εγγαστρίμυθο Ντάρσι Λιν Φάρμερ, η οποία τελικά αναδείχθηκε νικήτρια της 12ης σεζόν του διαγωνισμού, κέρδισε τον τίτλο και 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η επιτυχία της είναι τόσο μεγάλη και το βίντεο με την πρώτη της εμφάνιση στο «Αμερική Εχεις Ταλέντο» είναι αυτό με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του διαγωνισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την πρώτη της εμφάνιση, η Ντάρσι Λιν Φάρμερ αποθεώθηκε από κοινό και κριτές και στον τελικό του show, καθώς η παράστασή της έμεινε αξέχαστη σε όλους. Η 12χρονη εμφανίστηκε στη σκηνή όχι με μία, όπως συνήθιζε, αλλά με δύο μαριονέτες, που «τραγούδησαν» ντουέτο με την μικρή εγγαστρίμυθο να κάνει ταυτόχρονα και χωρίς να μπερδευτεί δευτερόλεπτο, και τις δύο φωνές!

Παρέα της στην σκηνή ήταν οι δύο πιο αγαπητές μαριονέτες της, όλο αυτό το διάστημα, το κουνελάκι η Πετούνια (που της είχε χαρίσει το Golden Buzzer στο πρώτο επεισόδιο) και το ποντικάκι ο Οσκαρ και τραγούδησαν το τραγούδι των Beatles «With A Little Help From My Friends».