Survivor: Διάσημοι και Μαχητές πήγαν σε πάρτι και ξεσάλωσαν - Οι επικές ατάκες που ετοίμασε ο Κατσαούνης

Το πάρτι της ένωσης του τουρκικού Survivor πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (27/3) και σε αυτό είχαν την ευκαιρία να βρεθούν και οι παίκτες του ελληνικού Survivor, με τον Γιώργο Κατσαούνη να είναι έτοιμος για νέες γνωριμίες, προετοιμάζοντας μάλιστα και τις ατάκες του. Ο Στάθης Σχίζας ζήτησε από τον Γιώργο Κατσαούνη να πει μπροστά στις κάμερες τις ατάκες που έχει έτοιμες στα αγγλικά προς τις παίκτριες του τουρκικού Survivor και τότε ο Κατσαούνης απασφάλισε: «Excuse me, i remember you. My name is Tsaka Tsoukas, what's your name my fantastic diamond?», με τον συμπαίκτη του στην κόκκινη ομάδα να ξεκαρδίζεται.

Στη συνέχεια ο «Τσακατσούκας» του εξομολογήθηκε: «Ελπίζω να συναντήσω τη συγκεκριμένη παίκτρια, ελπίζω να μην έχει αποχωρήσει. Άμα τη συναντήσω θα επιδιώξω να πάω να την γνωρίσω. Θα την πλακώσω και στο greek καμάκι».

Διαβάστε ακόμη: Survivor: Η Σοφιάνα έκανε γυμναστική και εντυπωσίασε

Video Loading...

Φυσικά ο «Τσακα Τσούκας» έχει και τον… φόβο της Μυριέλλας και ελπίζει να μην του κάνει... σπάσιμο την ώρα που ο ίδιος θα βρίσκεται σε δράση.

Video Loading...

Ξεσάλωσαν στο πάρτι της ένωσης

Οι παίκτες των δύο ομάδων βρέθηκαν στο τουρκικό πάρτι της ένωσης και άκουσαν από κοντά τον Τούρκο pop star, Edis. Οι Survivors δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους, καθώς για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό θα χόρευαν και θα περνούσαν ξέγνοιαστες στιγμές.

Video Loading...

Το επεισόδιο της Κυριακής ωστόσο είχε και άλλες εκπλήξεις, από την αρχή... Στο παιχνίδι επιβίωσης μπήκαν τέσσερις νέοι παίκτες, δύο σε κάθε ομάδα. Στην ομάδα των Διασήμων «εισέβαλαν» οι Νίκος Αντωνόπουλος και Νίκος Γιάννης, ενώ στους Μαχητές η Στέλλα Ανδρεάδου και ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ.

Video Loading...

Οι παίκτες των δύο ομάδων σάστισαν, όταν είδαν τις βάρκες να πλησιάζουν, ωστόσο μετά από λίγο καλωσόρισαν τα νέα μέλη του Survivor και τους ξενάγησαν στην παραλία.

Video Loading...

Το αγώνισμα για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας ήταν διπλό και τις γυναίκες και τους άνδρες να χωρίζονται και να διεκδικούν 6 πόντους για τη νίκη. Ο αγώνας οδηγήθηκε στα μπαράζ και εκεί η νίκη θα κρινόταν στους 3 πόντους με τη Σοφιάνα και τον Τάλα να εξασφαλίζουν τους 2 πρώτους για τους Μαχητές, την Σταυρούλα να μειώνει σε 2-1 για τους Διάσημους και τον Άρη Σοϊλέδη να παίρνει τη νίκη για τους μπλε και να φέρνει στην ομάδα του την πρώτη ασυλία της εβδομάδας.

Video Loading...

Στην ατομική ασυλία η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ήταν σταθερή με το μπαλάκι και έτσι γλίτωσε τον τάκο γι’ αυτή την εβδομάδα αποκτώντας παράλληλα και το δικαίωμα να υποδείξει έναν συμπαίκτη να βρεθεί εκεί.

Video Loading...

Στο Συμβούλιο οι κόκκινοι πήγαν στην κάλπη και έριξαν… μαύρο στην Μυριέλλα Κουρεντή βγάζοντας την στον τάκο για 6η φορά.