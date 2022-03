Disney Plus: Πότε κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα ο αντίπαλος του Netflix - Πόσο θα κοστίζει η συνδρομή

Το περιμέναμε εδώ και καιρό, αλλά τώρα έγινε και επίσημο. Το Disney Plus, η streaming υπηρεσία της The Walt Disney Company έρχεται στη χώρα μας στις 14 Ιουνίου και έχει στόχο να «χτυπήσει» το Netflix. H πλατφόρμα ανακοίνωσε την επίσημη λειτουργία της από τον προσεχή Ιούνιο σε 42 χώρες ανάμεσά τους και η δική μας.

Παράλληλα ανακοινώθηκε το κόστος της συνδρομής στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 8,99 ευρώ για μηνιαία συνδρομή ή 89,90 ευρώ για ετήσια συνδρομή. Αξίζει να σημειωθεί πως το Disney+ είναι η αποκλειστική streaming υπηρεσία για ταινίες και σειρές Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographicκαι περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας.

Τι θα περιέχει η νέα πλατφόρμα που έρχεται στην Ελλάδα; Αποκλειστικές σειρές όπως το The Mandalorian και το The Book of Boba Fett από το σύμπαν του Star Wars, καθώς και όλες τις ταινίες και τις σειρές από το σύμπαν της Marvel, οι οποίες «έφυγαν» από το Netflix. Επίσης, προκειμένου να «κερδίσει» την εμπιστοσύνη όλο και περισσότερων συνδρομητών, η Disney σχεδιάζει να ξοδέψει τουλάχιστον 8 δισ. δολάρια ετησίως στο Disney+ έως το 2024.

Αυτό μεταφράζεται σε νέες πρωτότυπες παραγωγές, ταινίες αλλά και σειρές, μεταξύ αυτών και μία βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και με τίτλο «Greek Freak».