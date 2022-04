Super Mammy: Γιατί o Μάρκος Σεφερλής έφερε στον ΑΝΤ1 την «χειρότερη κωμωδία που φτιάχτηκε ποτέ»

Η νέα κωμική σειρά του Μάρκου Σεφερλή στον ΑΝΤ1, «Super Mammy», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής (3/4) και σχεδόν κανείς δεν γέλασε. Για την ακρίβεια, το συναίσθημα που προκάλεσαν οι διάλογοι των πρωταγωνιστών θα λέγαμε ότι ήταν αυτό του εκνευρισμού και της αγανάκτησης. Ένα σενάριο γεμάτο με ξεπερασμένα και σεξιστικά αστεία, κακό χιούμορ, αναπαραγωγή στερεοτύπων και ατάκες, που δεν χωρούν σε καμία περίπτωση σε prime time ζώνη καναλιού.

Μόνο που όλα αυτά κάποιοι τα γνώριζαν και μάλιστα καλά. Το «Super Mammy» δεν αποτελεί δημιούργημα του Μάρκου Σεφερλή, αλλά μια μεταφορά στην ελληνική τηλεόραση της ιρλανδικής σειράς «Mrs. Brown's Boys», η οποία έκανε πρεμιέρα στις 21 Φεβρουαρίου του 2011 και κράτησε για πέντε ολόκληρες σεζόν.

O Μάρκος Σεφερλής αντέγραψε όλες τις ατάκες εκτός από μία

Τι διαφορά έχει η ιρλανδική από την ελληνική εκδοχή; Σχεδόν καμία. Όλα είναι πάνω κάτω ίδια. Το σκηνικό, τα πλάνα, οι χαρακτήρες, οι γκριμάτσες, ακόμη και οι διάλογοι. Για να καταλάβετε, το πρώτο επεισόδιο που παρακολουθήσαμε στην ελληνική τηλεόραση αποτελεί μία ακριβή αντιγραφή του πρώτου επεισοδίου του «Mrs. Brown's Boys» .

Ο Μάρκος Σεφερλής έχει πάρει το σενάριο και το έχει αντιγράψει λέξη προς λέξη, αδιαφορώντας για το γεγονός πως έχουμε 2022 και η κοινωνία μας έχει περάσει από μια περίοδο γεμάτη από περιστατικά του κινήματος #MeToo. Κάπως έτσι, η Agnes Brown, η πρωταγωνίστρια της ιρλανδικής εκδοχής έλεγε στο πρώτο επεισόδιο ότι «η βότκα είναι λιπαντικό για να κατεβάζουν τα βρακιά τους οι γυναίκες» και την ίδια ατάκα χρησιμοποίησε και η «μαμά Χαρίκλεια» στην ελληνική TV.

«Είδα στον δρόμο ένα βιαστή.

Έτρεχα, έτρεχα, αλλά δεν τον πρόλαβα.»

Χθες βράδυ σε prime time ζώνη ακούστηκε η εξής φράση.

Ποια ατάκα δεν υπάρχει στο ιρλανδικό σενάριο; Το «αστειάκι» που έκανε η «μαμά Χαρίκλεια» για τους βιαστές λέγοντας πως «είδα στο δρόμο έναν βιαστή, έτρεχα, έτρεχα, αλλά δεν τον πρόλαβα» και για το οποίο πολλοί χρήστες του Twitter ζήτησαν την παρέμβαση του ΕΣΡ.

Mrs. Brown's Boys ή αλλιώς πώς η «χειρότερη κωμωδία» πήρε βραβείο BAFTA

Ό,τι ακριβώς συνέβη στο ελληνικό Twitter το βράδυ της Κυριακής (3/4) στην πρεμιέρα του Μάρκου Σεφερλή, έγινε και πριν 11 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο με την πρεμιέρα της original version. Μπορεί τότε τα social media να μην ήταν τόσο διαδεδομένα, αλλά τα media του Νησιού είχαν «σφάξει» το εγχείρημα. «Τεμπέλικο, σκουπίδι και το χειρότερο πράγμα που έχω δει», έγραψε ένας δημοσιογράφος της Daily Record, ενώ ο βρετανικός Independent της έδωσε το τίτλο της «χειρότερης κωμωδίας που φτιάχτηκε ποτέ».

Παράλληλα, η Bernice Harrison, τηλεκριτικός στους The Irish Times σχολίασε πως «το σενάριο βασίζεται στο να γελάσουν οι θεατές με έναν άντρα ντυμένο γυναίκα που βρίζει συνέχεια». Ο ιρλανδικός Independent από την άλλη ανέφερε πως «σε κάνει να ντρέπεσαι που είσαι Ιρλανδός».

Πάμε τώρα να δούμε τα νούμερα τηλεθέασης που σημείωσε η σειρά; Επειδή κάποιοι έμειναν έκπληκτοι με το 15% που σημείωσε ο Μάρκος Σεφερλής, να σας πούμε ότι το Mrs. Brown's Boys καθήλωσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώτη σεζόν στο BBC One και το RTÉ One είχε μέσο όρο περίπου 3 εκατομμύρια τηλεθεατές ανά επεισόδιο, ωστόσο κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα το χριστουγεννιάτικο που προβλήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου του 2011, το είδαν πάνω από 8 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε νούμερα τηλεθέασης αυτό σημαίνει ένα ποσοστό που έφτασε το 48.6%.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση πάντως ήταν το γεγονός πως παρά τη σκληρή κριτική που δέχθηκε, το Mrs. Brown's Boys βρέθηκε ανάμεσα στις υποψηφιότητες των βραβείων BAFTA το 2011, ενώ ένα χρόνο αργότερα κέρδισε στην κατηγορία Best Situation Comedy. Επίσης, ο πρωταγωνιστής της σειράς, Brendan O'Carroll (ο αντίστοιχος Μάρκος Σεφερλής) ήταν υποψήφιος για το βραβείο BAFTA στην κατηγορία Best Male Performance in a Comedy Programme.

Μετά από όλα αυτά γεννιέται ένα ερώτημα. Γνωρίζοντας από πριν ότι πρόκειται για μια σειρά που έχει διχάσει το κοινό, μήπως ο ΑΝΤ1 θα έπρεπε να ζυγίσει καλύτερα την τωρινή κατάσταση πριν πει το «ναι», για να προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση;