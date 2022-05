Αναστάσιος Ράμμος: «Η δουλειά του παρουσιαστή έχει πλάκα» - Τι είπε για τα «21 γραμμάρια» της ψυχής και το Total Blackout

Ο Αναστάσιος Ράμμος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης (3/5) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το νέο του «εγχείρημα» ως παρουσιαστής στο Total Blackout, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για το γεγονός ότι θα γίνει σύντομα θείος και εξήγησε τι είναι τα «21 γραμμάρια» που τιτλοφορείται η νέα του δισκογραφική δουλειά.

Μιλώντας για το γεγονός ότι θα γίνει θείος, τόνισε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα γίνω θείος. Ο αδερφός μου θα αποκτήσει παιδάκι. Εγώ δεν κάνω σχέδια, είμαι του συστήματος go with the flow, αλλά θα ήθελα να το ζήσω και αυτό το συναίσθημα της πατρότητας».

Μιλώντας για το νέο του άλμπουμ, εξήγησε γιατί το ονόμασε «21 γραμμάρια», αναφέροντας: «Λένε ότι αυτό είναι το βάρος της ψυχής όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ρώτησε πώς είναι με την τηλεόραση τώρα, με τον τραγουδιστή να απαντάει: «Δεν μπορώ την τηλεόραση τόσες ώρες, πώς μπορείτε;», ενώ για την παρουσίαση είπε: «Η δουλειά του παρουσιαστή έχει πλάκα».