Survivor: Στάθης και Άρης «κλείδωσαν« θέσεις για την Αθήνα – Μαίη και Ασημίνα θα παλέψουν για μια θέση στον ήλιο

Τη Δευτέρα το βράδυ προβλήθηκε το τελευταίο φετινό επεισόδιο του Survivor από τον Άγιο Δομίνικο. Οι τέσσερις φιναλίστ βρίσκονται ήδη στο δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα όπου και θα παιχτούν οι δυο τελευταίες πράξεις του «δράματος».

Πριν εγκαταλείψουν το νησί στο οποίο έζησαν έξι μήνες, ωστόσο, οι τέσσερις έπαιξαν τους δυο τελευταίους αγώνες προκειμένου να προκύψουν οι δυο που θα περάσουν αυτόματα στον τελικό αλλά και οι δυο που θα παλέψουν για την τελευταία θέση.

Video Loading...

Το πρώτο χρυσό εισιτήριο για την Αθήνα πήρε ο Στάθης Σχίζας ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει την θέση στον ημιτελικό κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα μιας και έφτασε στις έξι νίκες μαζί με τον Άρη Σοϊλέδη και τον κέρδισε στο one to one ματς!

Video Loading...

Στη συνέχεια, ο Άρης Σοϊλέδης, η Ασημίνα Χατζηανδρέου και η Θωμαϊδα Εμαννουηλίδου βρέθηκαν για μια ακόμα φορά στο στίβο μάχης προκειμένου να τα δώσουν όλα για να εξασφαλίσουν τη θέση στον μεγάλο ημιτελικό της Τρίτης. Οι δύο παίκτες, οι οποίοι δεν θα κέρδιζαν, έμελλε να περάσουν εκ νέου από την ψυχοφθόρα διαδικασία της ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού το αποτέλεσμα της οποίας θα ανακοινώσει ζωντανά από την Αθήνα ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός.

Τελικά ο Άρης ήταν αυτό που σχετικά εύκολα κέρδισε το δεύτερο εισιτήριο και άφησε Μαίη και Ασημίνα να παλέψουν για μια θέση στον ήλιο.