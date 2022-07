Εκπληξη με Δούκισσα Νομικού «ψήνει» ο ΑΝΤ1 μετά το «διαζύγιο» με Σκορδά

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από το απόγευμα της Παρασκευής (8/7) η Φαίη Σκορδά από τον ΑΝΤ1 και όπως έγραψε το Τηλεκοντρόλ στο Reader, πολλά είναι τα ονόματα που ακούγονται πια ανοιχτά για τη θέση της, με τους ρόλους στο «Πρωινό» της επόμενης σεζόν μετά και την αποχώρησή της να αλλάζουν, καθώς δεν θα υπάρχει ισότιμη συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Λιάγκα, με τον παρουσιαστή να αποτελεί το «πρώτο βιολί» της εκπομπής.

Με το κανάλι του Αμαρουσίου έχει συζητήσει ήδη η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το Mega, ωστόσο πρώτη επιλογή στη λίστα και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader είναι ένα όνομα που δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, θα είναι έκπληξη και δεν είναι άλλο από αυτό της Δούκισσας Νομικού. Με εμπειρία και στην πρωινή ζώνη παλαιότερα (στην πεντάδα του «Όμορφου Κόσμου» στο Mega) αλλά και άριστες σχέσεις με τον ΑΝΤ1 στον οποίο υπήρξε παρουσιάστρια βραδινών σόου (Dancing with the Stars, So you think you can dance) η Δούκισσα έχει το απαιτούμενο γκελ και στις διαφημιστικές καθώς τα εμπορικά είναι βασικό συστατικό επιβίωσης μιας πρωινής εκπομπής.

Σε περίπτωση που αυτή η συνεργασία προχωρήσει προφανώς και η ξανθιά παρουσιάστρια δεν θα είναι στο πάνελ στα βαριά θέματα της επικαιρότητας με τα οποία θα ξεκινάει η εκπομπή αλλά στο lifestyle, στις γυναικείες στήλες και στις συνεντεύξεις. Τώρα όσον αφορά στους συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα θα είναι ο Τάσος Τεργιάκης, η Φωτεινή Πετρόγιαννη αλλά και η αστυνομική συντάκτρια Άρια Καλύβα. Η Λίτσα Πατέρα συνεχίζει κανονικά ενώ φαίνεται πως αποχωρεί από την εκπομπή ο Βαγγέλης Περρής. Ο δημοσιογράφος ακούγεται πως έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Open.