Τηλεοπτική «μάχη» για την πρώτη συνέντευξη Κούγια ως δικηγόρου της Πισπιρίγκου - Ο νέος συνεργάτης της Σκορδά

H τηλεοπτική σεζόν ξεκινά. Οι περισσότεροι συντελεστές των ζωντανών εκπομπών έχουν επιστρέψει στα πόστα τους, οι παλιοί συντελεστές προσπαθούν να βρουν τους ρυθμούς τους, οι νέοι να προσαρμοστούν σε νέα επαγγελματικά περιβάλλοντα, όλοι όμως παίρνουν θέση «μάχης» για την εκκίνηση της σεζόν που για τους περισσότερους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την ημερομηνία θα ξεκινήσει το νέο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και όχι στις 12 Σεπτεμβρίου όπως αρχικά είχε αποφασιστεί. Για το λόγο αυτό ήδη ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται στο γραφείο και μαζί με τους συνεργάτες του προετοιμάζεται για την έναρξη της νέας τηλεοπτικής περιόδου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader, δίνεται «μάχη» μεταξύ των εκπομπών για την πρώτη συνέντευξη του δικηγόρου Αλέξη Κούγια μετά την περιπέτεια της υγείας του και την ανάληψη της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου και φαίνεται πως την κερδίζει το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και προσωπικά ο Λιάγκας ο οποίος παραδοσιακά διατηρεί καλή σχέση με τον γνωστό ποινικολόγο. Από την πρώτη σύσκεψη της εκπομπής έλειπε η συμπαρουσιάστρια του Λιάγκα, Δούκισσα Νομικού. Ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για την επίσημη ανακοίνωσή της από τον ΑΝΤ1.

Ο νέος συνεργάτης της Φαίης Σκορδά

Κλείνουν και οι τελευταίες εκκρεμότητες στην ομάδα της Φαίης Σκορδά και τώρα γίνεται αγώνας δρόμου για να βγει η εκπομπή στον «αέρα» του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου αλλά ίσως πάει τελικά για τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου. Στα στούντιο στα Μελίσσια από τα οποία θα βγαίνει το νέο πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα κυρίως τεχνολογικά που πρέπει να επιλυθούν καθώς φέτος θα βγαίνουν από εκεί περισσότερες εκπομπές σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Στο πλευρό της Φαίης Σκορδά θα βρίσκονται στο πάνελ η Αφροδίτη Γραμμέλη, η Ελένη Φωτοπούλου και η Ελενα Χριστοπούλου η οποία αναλαμβάνει και το κομμάτι του «Love Island» το οποίο ως γνωστόν θα παρουσιάζει η συνεργάτιδά της Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Σε αυτό αλλά πολύ περισσότερο σε όλα τα υπόλοιπα ριάλιτι της ελληνικής τηλεόρασης το σχολιασμό και το ρεπορτάζ θα δίνει ο Νίκος Παρτσώλης, ο οποίος θα έχει και την επιμέλεια των βίντεο. Οι τελευταίες πληροφορίες από τον ΣΚΑΪ αναφέρουν πως τελικά ο δημοσιογράφος θα έχει μόνιμη θέση στο πάνελ. Από χθες κυκλοφορεί η είδηση πως θα υπάρχουν και δημοσιογράφοι της ενημέρωσης στην εκπομπή για να καλύπτουν κυρίως τα κοινωνικά θέματα. Το πρώτο όνομα που έγινε γνωστό είναι αυτό του δικηγόρου Άγγελου Βουράκη ο οποίος δημοσιογραφεί και είχε συνεργαστεί παλαιότερα με την Τατιάνα Στεφανίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader ο δεύτερος δημοσιογράφος που βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με την εκπομπή είναι ο έμπειρος αστυνομικός συντάκτης Θεοδόσης Πάνου. Η τελική σύνθεση της ομάδας θα έχει κλείσει μέχρι την Παρασκευή.

Με διπλό ρόλο ο Γρηγόρης Γκουντάρας στον Alpha

Υπερβολική κρίθηκε από την τηλεοπτική πιάτσα η έκδοση δελτίου Tύπου για τον Γρηγόρη Γκουντάρα από την Barking Well Media. Η εταιρεία αφού καλωσόρισε τον δημοσιογράφο στο δυναμικό της ανακοίνωσε την επιστροφή του στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ενώ λίγο αργότερα και η παρουσιάστρια με μια φωτογραφία που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της εταιρείας παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη ο Γρηγόρης Γκουντάρας θα αξιοποιηθεί τηλεοπτικά και σε άλλο ρόλο. Ποιος θα είναι αυτός; Πληροφορίες του Reader αναφέρουν πως ο δημοσιογράφος θα είναι ένας από τους πολλούς celebrities κριτές (50 ή 100 όπως είναι στην πρωτότυπη εκδοχή του ΒΒC) του νέου talent show «All Together Now» το οποίο θα προβληθεί από την τηλεόραση του Alpha με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Στην εταιρεία παραγωγής παραμένει πάντως και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που ναι μεν αποχωρεί από την εκπομπή της Καινούργιου εντάσσεται όμως στο πάνελ της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και πάλι» καταλαμβάνοντας τη θέση που είχε μείνει από πέρσι κενή μετά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Βασάλου.

Η «Μόνικα» του Ψινάκη από την Καινούργιου στη Χατζίδου

Ο στενός συνεργάτης και επιστήθιος φίλος του Ηλία Ψινάκη Στέλιος Δρουμαλιάς ή αλλιώς «Μόνικα» όπως τον αποκαλούσε ο μάνατζερ στο ριάλιτι του «Γηροκομείο» που προβλήθηκε από το Mega αλλάζει και αυτός κανάλι. Τον γνωρίσαμε για πρώτη φορά τηλεοπτικά στη «Φωλιά των Κου – Κου» στο STAR αν και βέβαια ευρύτερα γνωστός έγινε από το ριάλιτι του Ηλία Ψινάκη. Την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν ήταν στη δημοσιογραφική ομάδα του «Super Κατερίνα» και υπήρχε μάλιστα κάποια στιγμή μεσούντος του θέρους και η πληροφορία πως ίσως καταλάμβανε και μια θέση στο πάνελ της εκπομπής από τη νέα σεζόν. Τελικά, αποχώρησε και εντάχθηκε στο ανανεωμένο «Breakfast» του Star που θα παρουσιάζουν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Δεν θα είναι στο πάνελ αλλά θα έχει την επιμέλεια σε δικές του στήλες και ενότητες στην ανανεωμένη πρωινή εκπομπή του καναλιού της Κηφισιάς. Το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα και αυτό τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.