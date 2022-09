Γιώργος Λιανός: «Μια φορά ζορίστηκα που με ρώτησαν αν θα παρουσιάσει άλλος το All Star Survivor - Ήταν λίγο άκυρο»

Ο Γιώργος Λιανός μίλησε την Τετάρτη (14/9) στην κάμερα της εκπομπής «Ποιος είναι πρωινιάτικα» για το νέο κύκλο του «The Voice», το «All Star Survivor» που θα δούμε αργότερα μέσα στη σεζόν, αλλά και για τον σκληρό ανταγωνισμό από τις πολλές ελληνικές σειρές που θα προβληθούν φέτος στην prime - time ζώνη, ενώ απάντησε και σε όσους ισχυρίζονται ότι τα εν λόγω προγράμματα «κούρασαν» το τηλεοπτικό κοινό. «Θα ξεκινήσουμε σύντομα τηλεοπτικά με το "The Voice" και την αγαπημένη τετράδα των κριτών», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Συνέχισε λέγοντας πως «Από ό,τι ξέρω θα είμαι στο "All Star Survivor". Η μόνη δυσκολία του προγράμματος για μένα είναι το γεγονός ότι πρέπει να λείπω για αρκετούς μήνες, αλλά είναι μια δουλειά που την έχω αγαπήσει και περνάω πάρα πολύ καλά». Όσον αφορά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα και ήθελαν να αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος την παρουσίαση του «All Star Survivor», ο Γιώργος Λιανός εξήγησε πως δεν τον είχαν ενοχλήσει εκτός από μία φορά που «ζορίστηκε» γιατί οι δημοσιογράφοι του έκαναν σχετική ερώτηση μόλις εκείνος είχε κατέβει από το αεροπλάνο, προερχόμενος από ταξίδι 25 ωρών. «Μία φορά ζορίστηκα γιατί είχα κάνει ένα ταξίδι 25 ώρες και με το που κατέβηκα, με ρωτούσαν αυτό το πράγμα, οπότε ήταν λίγο άκυρο, της στιγμής. Αλλά εντάξει η δουλειά μας έχει πολλές εκπλήξεις. Η ενημέρωση που έχω μέχρι στιγμής, είναι ότι προχωράμε κανονικά», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός.

Δεδομένου ότι φέτος στην prime - time ζώνη θα προβληθεί αριθμός - ρεκόρ ελληνικών σειρών και μοιραία κάποιες θα βρεθούν απέναντι από το Survivor, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό, ο Γιώργος Λιανός απάντησε πως η παραγωγή του ριάλιτι επιβίωσης δουλεύει σκληρά για ένα «πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα»: «Χαμός από σειρές. Εμείς θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως το "υλικό" των παικτών που σχηματίζεται αυτήν τη στιγμή, το οποίο βολιδοσκοπεί η παραγωγή, είναι πάρα πολύ καλό κατά τη γνώμη μου και νομίζω θα φέρουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα με σκληρή δουλειά».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν το «The Voice» ή το «Survivor» κούρασαν το τηλεοπτικό κοινό, ο Γιώργος Λιανός έδειξε να έχει αντίθετη άποψη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Δεν συμφωνώ ότι αυτά τα πρότζεκτ κούρασαν γιατί στο εξωτερικό παίζονται συνεχώς από 20 χρόνια και πάνω. Είναι ψυχαγωγικό πρόγραμμα κι η ψυχαγωγία πρέπει να είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή μας».