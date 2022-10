«H βαθμολογία για μένα είναι το τελευταίο» - Η συγκίνηση της Βίκυς Κουλιανού στη σκηνή του Just The Two Of Us

Βίκυ Κουλιανού - Just The Two Of Us: Συγκινήθηκε on air με τα σχόλια της κριτικής επιτροπής

Η Βίκυ Κουλιανού εντυπωσίασε στο δεύτερο live του Just The Two Of Us και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της από τα ιδιαίτερα θετικά σχόλια της κριτικής επιτροπής που ακολούθησαν