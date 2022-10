Δέσποινα Βανδή: Εμφανίστηκε στο Just2Us με «το κλασικό ορθόδοξο βανδικό καστανό μαλλί» - Αποθέωση στο Twitter

Δέσποινα Βανδή - Just2Us: Εμφανίστηκε με «το κλασικό ορθόδοξο βανδικό καστανό μαλλί» - Αποθέωση στο Twitter

Η Δέσποινα Βανδή εντυπωσίασε στο δεύτερο live του Just The Two Of Us με το ανανεωμένο λουκ της που θύμισε στους τηλεθεατές και λίγο τη «Βανδή του 2004» με πολλούς να σχολιάζουν στο Twitter πως είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει κοντά είκοσι χρόνια