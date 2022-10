«Οχι» Ατζούν στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η μεγάλη συμφωνία του Γιώργου Αγγελόπουλου και οι εκπλήξεις του Action24

Τα πρώτα συμπεράσματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν είναι στο τραπέζι των διευθυντών ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των καναλιών και αναλύονται καθημερινά. Τα νούμερα τηλεθέασης θυμίζουν την πορεία ενός ασανσέρ που διαρκώς ανεβοκατεβαίνει. Ελάχιστα πρόσωπα και προγράμματα έχουν καταφέρει να σταθεροποιηθούν στα ρετιρέ της τηλεθέασης, στους μεσαίους ορόφους γίνεται στην κυριολεξία «μάχη» για τα κλειδιά των διαμερισμάτων της Nielsen ενώ όσοι στριμώχνονται σε ισόγεια και υπόγεια κάνουν προσπάθειες να ανέβουν πάτωμα ή κάνουν υπομονή περιμένοντας το καλοκαίρι να μετακομίσουν σε νέες τηλεοπτικές γειτονιές και ήδη κάνουν επαφές με άλλους ιδιοκτήτες…

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διανύει ίσως την πιο κρίσιμη χρονιά της στη μικρή οθόνη. Όταν το 2018 έπαιρνε το εισιτήριο για την επιτροπή του GNTM μετά από μερικούς μήνες παρουσίας σε αυτό θεωρήθηκε το Next Big Thing στην πρώτη Εθνική των παρουσιαστών. Το καλοκαίρι του 2020 και ενώ είχε αποχωρήσει από το ριάλιτι μοντέλων του STAR είχε στα χέρια της καλές προτάσεις «κλειστών» κερδοφόρων συμβολαίων τουλάχιστον από τρία κανάλια. Την κέρδισε ο Alpha που είχε ήδη αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η παρουσία της στην καθημερινή εκπομπή «Pop Up» και στη ζώνη που είχε για πολλά χρόνια η Ελένη Μενεγάκη διέψευσε τις προσδοκίες των στελεχών του καναλιού για μια δυναμική παρουσία του Alpha στον ανταγωνισμό της μεσημβρινής ζώνης. Με δεδομένο πως η παρουσιάστρια είχε κλειστό διετές συμβόλαιο αποφασίστηκε τη σεζόν 21’ – 22’ να δοκιμαστεί σε format μόδας. Το «Style me up» δεν πήγε καθόλου καλά με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί τον προηγούμενο Φεβρουάριο με την Ηλιάνα να παραμένει στον Alpha μέχρι και τον Ιούλιο οπότε και αποδεσμεύθηκε χωρίς καμία πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου της. Σαφώς και οι διαπραγματεύσεις με τον ΣΚΑΪ ήταν πιο δύσκολες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και οι δύο πλευρές (με τη μεσολάβηση της μάνατζέρ της Έλενας Χριστοπούλου) προχώρησαν σε συμφωνία για την παρουσίαση του ριάλιτι «Love Island» αλλά όχι με συνολικό συμβόλαιο με τον σταθμό του Φαλήρου. Παράλληλα έγινε μια συζήτηση για την παρουσίαση του «My Style Rocks» στο μέλλον χωρίς όμως να υπάρχει γραπτή συμφωνία. Το συμβόλαιο Παπαγεωργίου – ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται αυτόματα με το τέλος του «Love Island» χωρίς καμία δέσμευση για το μέλλον. Σύμφωνα τώρα με όλες τις νεότερες πληροφορίες ο Τούρκος παραγωγός Ατζούν Ιλίτζαλι που παρεμβαίνει δυναμικά στην επιλογή παρουσιαστών όσον αφορά στα προγράμματά του δεν επιθυμεί την παρουσία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην παρουσίαση του παιχνιδιού μόδας όποτε κι αν αυτό βγει στον «αέρα» του ΣΚΑΪ. Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχο βέτο είχε θέσει ο παραγωγός και για την Δούκισσα Νομικού όταν του προτάθηκε να παρουσιάσει το «The Voice» και ενώ παράλληλα παρουσίαζε το απογευματινό «Make Over» στον ΣΚΑΪ. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται πως δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο πρότζεκτ για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον ΣΚΑΪ μετά την ολοκλήρωση του «Love Island».

Οι τέσσερις ταινίες του Ντάνου μετά το «όχι» στο «Survivor» και το σχέδιο επιστροφής στη μυθοπλασία

Απορρίφθηκαν από τον Γιώργο Αγγελόπουλο όλες οι εναλλακτικές που του προτάθηκαν από την Acun Medya για τη συμμετοχή του στο «All Star Survivor» και παρά την εκ νέου φημολογία των τελευταίων 24ωρων ο ίδιος φρόντισε να κλείσει οριστικά το θέμα με σχετική δήλωσή του. Του προτάθηκε θέση παίκτη με μεγάλο εφάπαξ ποσό, θέση coach δίπλα στον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό, συμμετοχή τώρα στο «All Star Survivor» και αργότερα η θέση του κεντρικού παρουσιαστή στο ριάλιτι που θα λανσάρει ο ΣΚΑΪ την επόμενη σεζόν «I am a celebrity get me out of here» σε παραγωγή Ατζούν. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έχοντας κάνει αρκετά μαθήματα υποκριτικής και ορθοφωνίας θέλει ξεκάθαρα να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι και έτσι έχει συμφωνήσει τη συμμετοχή του σε τέσσερις διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Μεταξύ αυτών και η ταινία με θέμα τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια την οποία θα σκηνοθετήσει ο Γιάννης Σμαραγδής και θα είναι η ακριβότερη ελληνική κινηματογραφική ταινία της τελευταίας δεκαετίας με κόστος μεγαλύτερο ακόμη και από αυτό της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader ο Ντάνος βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις για την υπογραφή συμβολαίου αποκλειστικής συνεργασίας τριετούς διάρκειας με γνωστή εγχώρια εταιρία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η συμφωνία προβλέπει ρητά τον κεντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα καθημερινή σειρά την οποία αυτή την περίοδο γνωστός παραγωγός διαπραγματεύεται με μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό για το φθινόπωρο του 2023 με προέγκριση τουλάχιστον 100 επεισοδίων.

Μοιρασμένο το κοινό ανάμεσα σε «Αυτή η νύχτα μένει» και «Μαύρο Ρόδο»

Συνεχίζεται η μονομαχία στο Ελ Πάσο της μυθοπλασίας με δύο βασικούς αντιπάλους ήδη από την περσινή σεζόν. Το Mega και τον Alpha. Το πρώτο φαίνεται πως διατηρεί προβάδισμα στο γενικό σύνολο το δεύτερο κανάλι έχει ελαφρά αλλά διακριτή υπεροχή στο δυναμικό κοινό. Με τα ποσοστά βέβαια να εναλλάσσονται. Την κούρσα της τηλεθέασης οδηγούν η «Γη της Ελιάς» και ο «Σασμός» και ακολουθούν το «Μαύρο Ρόδο» και το «Αυτή η νύχτα μένει» στη ζώνη των 22.30. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξε εναλλαγή στην πρωτιά της ζώνης και όπως φαίνεται η κατάσταση δεν πρόκειται να σταθεροποιηθεί άμεσα. Έτσι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου το «Μαύρο Ρόδο» σημείωσε 20,6% τηλεθέαση στο γενικό σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό 18 – 54 ενώ το «Αυτή η νύχτα μένει» 17,2% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό. Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου τα ποσοστά άλλαξαν. Το «Μαύρο Ρόδο» σημείωσε 23,1% στο σύνολο και 19,3% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Αυτή η νύχτα μένει» υποχώρησε σε 14,5% στο σύνολο και 13,1% στο δυναμικό κοινό. Και οι δύο σταθμοί ποντάρουν τα μέγιστα στις συγκεκριμένες παραγωγές ώστε να έχουν τη δυναμική να συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν άρα το βραδινό τους πρόγραμμα να έχει μια σταθερή βάση αναφοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εταιρείες παραγωγής και των δύο σειρών ετοιμάζουν ενισχύσεις με προσθήκες στο πρωταγωνιστικό καστ ίσως και πριν τα Χριστούγεννα.

Οι μεταγραφές στο Action 24 με το βλέμμα στραμμένο στην 7η άδεια λειτουργίας

Ως γνωστόν η 7η άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού γενικού περιεχομένου πανελλήνιας εμβέλειας είναι αδιάθετη και παραμένει στο συρτάρι του ΕΣΡ. Όταν το δίδυμο Μπάκος – Καϋμενάκης με τη συνδρομή Έξαρχου εξαγόρασαν το Action 24 από τον Διονύση Παναγιωτάκη συνυπολόγισαν και αυτή την παράμετρο. Το πρόγραμμα του σταθμού υπό τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Γιάννη Σαραντάκου ετοιμάζει δυναμική επανεκκίνηση μέσα στο Νοέμβρη από τα Στούντιο Alfa στα Μελίσσια όπου αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση του σταθμού. Διευθυντής ειδήσεων θα είναι ο προερχόμενος από το Mega Στράτος Μπαλής. Ήδη στο δυναμικό του σταθμού εντάχθηκαν ο προερχόμενος από τον ΣΚΑΪ Νίκος Υποφάντης που αναλαμβάνει πρωινή ενημερωτική εκπομπή, η Ιωάννα Βάσσου από το Star που θα εκφωνεί το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων και ο Βασίλης Τσεκούρας από το Open ο οποίος ανέλαβε το κεντρικό δελτίο. Στον σταθμό στις ενημερωτικές του εκπομπές συνεχίζουν οι Γιώργος Πιέρρος, Δημήτρης Τάκης, Ελένη Καλογεροπούλου και Αθηναϊδα Νέγκα ενώ μέσω του Action επιστρέφει στη μικρή οθόνη με εκπομπή το Σαββατοκύριακο η Ανθή Σαλαγκούδη. Προσεχώς το πρόγραμμα θα ενισχυθεί με ξένες σειρές, ταινίες αλλά και άλλες ενημερωτικές εκπομπές.