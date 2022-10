Ο πατέρας του κατά συρροή δολοφόνου, Τζέφρι Ντάμερ, ετοιμάζεται να μηνύσει το Netflix

Ο πατέρας του κατά συρροή δολοφόνου Τζέφρι Ντάμερ, ο οποίος σκότωσε 17 αγόρια και άντρες μεταξύ 1978 και 1991, σκέφτεται να κάνει μήνυση στο Netflix για δύο από τις επιτυχημένες σειρές της πλατφόρμας για τον διαβόητο γιο του, σύμφωνα με δημοσίευμα. Ο 86χρονος Λαϊονέλ Ντάμερ φέρεται να είναι στενοχωρημένος που ποτέ δεν επικοινώνησε κάποιος από το Netflix μαζί του σχετικά με τη δημοφιλή σειρά «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», η οποία κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, είπε ο φροντιστής του στην US Sun, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο πατέρας του Ντάμερ εξοργίστηκε επίσης που το Netflix δεν ζήτησε ποτέ άδεια να χρησιμοποιήσει ηχογραφήσεις από τη νομική ομάδα του γιου του που χρησιμοποιήθηκαν στο ντοκιμαντέρ «Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes», που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ έχει συζητηθεί όσο καμία και με αφορμή τη σειρά του Netflix, που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ προβολών βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, ενώ ενόψει Halloween πολύ ντύνονται σαν αυτόν.

Jeffrey Dahmer's dad considers suing Netflix for glamorizing son's murders https://t.co/KBc6LXDhFu pic.twitter.com/MpYeQoyOix — New York Post (@nypost) October 21, 2022

Ο πατέρας του Ντάμερ ζει τα τελευταία χρόνια σε μία επαρχία του Οχάιο και έχει αρνηθεί να κάνει οποιαδήποτε δήλωση από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η σειρά. Ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει όσα έχουν συμβεί, αφού όσοι κατάφεραν να τον δουν από κοντά μιλούν για ένα ψυχολογικό ράκος. Μάλιστα, ο βοηθός του, που επιθυμεί να κατονομαστεί ως Τζεμπ, είπε στη Sun ότι ο Ντάμερ αποφάσισε να οπλιστεί για να εξασφαλίσει τη σωματική του ακαιρεότητα, δεδομένης της ξαφνικής φρενίτιδας που έχει προκληθεί αυτό το διάστημα με τη σειρά.