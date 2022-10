Αλέξης Παππάς: «Αν δεν μπει ο Ντάνος στο Survivor δεν μπορεί να αποκαλείται All Star» - Το σχόλιο για το GNTM

Ο Αλέξης Παππάς μίλησε την Τρίτη (25/10) στη Super Κατερίνα για το ενδεχόμενο να πέρει μέρος στο Survivor All Star, σχολιάζοντας παράλληλα, τη συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου, ενώ αναφέρθηκε στο GNTM, λέγοντας πως δεν έχει σχέση με το χώρο του μόντελινγκ, αλλά και στα μηνύματα που δέχεται ο ίδιος στα social media, αποκαλύπτοντας πως έχει πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης. «Γίνονται συζητήσεις και για το All Star και για μια σειρά και για παρουσίαση. Το All Star είναι κάτι που το έχω ξανακάνει. Θεωρώ ότι όταν κάτι γίνεται μια φορά και είναι το ορίτζιναλ και γίνεται και δεύτερη φορά, δεν είναι τόσο ορίτζιναλ. Δεν θα έχει τον ίδιο παλμό, την ίδια δυναμική», δήλωσε ο Αλέξης Παππάς, δείχνοντας έτσι για ποιο λόγο είναι διστακτικός στο να πει το «ναι».

Σε ερώτηση ποιους συμπαίκτες τους θα διάλεγε να έχει μαζί του εάν ταξίδευε και πάλι στον Άγιο Δομίνικο, ο ίδιος προτίμησε να απαντήσει με ερώτηση: «Αν μάθουν οι άλλοι παίκτες ότι θα είμαι εγώ εκεί, ποιοι θα είναι αυτοί που θα θέλουν να είναι μαζί μου; Γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν».

Όσον αφορά τα σενάρια που είχαν ακουστεί πρόσφατα και αφορούσαν τη συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου είτε ως παίκτη είτε με διαφορετικό ρόλο, ο Αλέξης Παππάς ξεκαθάρισε ότι ο Ντάνος «Είναι ένας παίκτης που έχει ταυτιστεί με το Survivor, άρα, αν δεν μπει στο All Star, τότε δεν μπορεί να αποκαλείται All Star γιατί θα λείπει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι».

Στη συνέχεια η συζήτηση πήγε στο GNTM του Star για το οποίο είπε χαρακτηριστικά: «Το GNTM δεν έχει καμία σχέση με το τι γίνεται στην πραγματικότητα στο χώρο του μόντελινγκ. Το να δίνουμε στον κόσμο την αίσθηση ότι σε αυτό τον χώρο επικρατεί αυτό το περιβάλλον το θεωρώ άτοπο».

Αποκάλυψε ότι στα social media έχει δεχτεί ειδικότερα στο παρελθόν μηνύματα από πολλά αγόρια ηλικίας κυρίως 18 - 25 ετών, τα οποία του ζητούσαν συμβουλές για το πώς μπορούν να πλησιάσουν μία κοπέλα, ενώ δεν έκρυψε ότι έχει πέσει θύμα «catfish».

«Υπήρχε μια γυναίκα που παρουσιαζόταν πάρα πολύ όμορφη κλπ, αλλά μετά από 1,5 χρόνο αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτή, αλλά κάποια άλλη», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Παππάς.