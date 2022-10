Βίκυ Κουλιανού: «Δεν μου άρεσε εξ αρχής» - Ο εντονος εκνευρισμός πάνω στη σκηνή του J2US

Βίκυ Κουλιανού - J2US: «Δεν μου άρεσε εξ αρχής» - Ο εντονος εκνευρισμός πάνω στη σκηνή

Η Βίκυ Κουλιανού τραγούδησε το «As It Was» του Harry Styles το βράδυ του Σαββάτου (30/10) στο Just The Two Of Us, αλλά τεχνικά προβλήματα επηρέασαν την εμφάνισή της σε ένα τραγούδι που όπως είπε στο τέλος, δεν της άρεσε εξ αρχής με αποτέλεσμα να μην κρύψει τον εκνευρισμό της και ο Νίκος Κοκλώνης να προσπαθεί να την ηρεμήσει