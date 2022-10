Αντζελα Δημητρίου: «Μιλάτε και δεν ακούω τι μου λέει» - Η αμήχανη στιγμή με τον Σταμάτη Φασουλή στο J2US

Αντζελα Δημητρίου - J2US: Η αμήχανη στιγμή με τον Σταμάτη Φασουλή - «Μιλάτε και δεν ακούω τι μου λέει»

Μια αμήχανη στιγμή ανάμεσα στην Άντζελα Δημητρίου και τον Σταμάτη Φασουλή είδαν οι τηλεθεατές στο Just The Two Of Us το Σάββατο (29/10) αφού όσο η Βίκυ Σταυροπούλου σχολίαζε την εμφάνισή της, η τραγουδίστρια τη διέκοψε και ζήτησε από τον Σταμάτη Φασουλή να μην μιλάει με την Καίτη Γαρμπή γιατί δεν ακούει τι της λέει