Μπέσσυ Αργυράκη - Τόλης Παπαδημητρίου: Το φιλί στο στόμα στη σκηνή του J2US που αιφνιδίασε το κοινό

Μπέσσυ Αργυράκη και Τόλης Παπαδημητρίου - J2US: Το φιλί στο στόμα επί σκηνής αιφνιδίασε το κοινό

Μπέσσυ Αργυράκη και Τόλης Παπαδημητρίου τραγούδησαν «Του αγοριού απέναντι» στο live του Just The Two Of Us το Σάββατο (29/10) και στο τέλος, αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα, αφήνοντας έκπληκτους κριτική επιτροπή και κοινό