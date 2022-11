Annus horribilis! Η σκοτεινή 10ετία της βασιλικής οικογένειας στην 5η σεζόν του «The Crown» - Σήμερα η πρεμιέρα, η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές

Εφτασε η ημέρα που οι φανατικοί του «The Crown» περίμεναν με ανυπομονησία, καθώς σήμερα, Τετάρτη 9 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη 5η σεζόν της βραβευμένης με Emmy σειράς του Netflix. Η 5η σεζόν που έρχεται με νέους ηθοποιούς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, θα είναι η πρώτη που θα βγει στον «αέρα» μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλλιπου στις 9 Απριλίου του 2021 και τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, στις 8 Σεπτεμβρίου 2022. Η πέμπτη σεζόν ξεκινάει από το 1990 -την αρχή μιας πολύ σκοτεινής δεκαετίας για τη βασιλική οικογένεια- και αναμένεται να εξερευνήσει το έτος '92, το οποίο η Αυτής Μεγαλειότης έχει χαρακτηρίσει «annus horribilis».

Πιο αναλυτικά, στον νέο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Netflix, ο χρόνος γυρίζει στη δεκαετία του 1990 όταν το παλάτι του Μπάκιγχαμ βρίσκεται εν μέσω χάους. Τα πρωτοσέλιδα των μέσων ασχολούνται με τις πολυτάραχες ζωές των γαλαζοαίματων, ενώ κάστρο του Ουίνσδορ παίρνει φωτιά, πυροδοτώντας μια εθνική κρίση για το ποιος θα έπρεπε να πληρώσει το λογαριασμό για την αποκατάστασή του. Σκηνές από το τρέιλερ μάς είχαν δώσει μία πρώτη εικόνα για όσα θα δούμε στη νέα σεζόν. Εκει είδαμε την πριγκίπισσα Νταϊάνα αλλά και την διαβόητη συνέντευξη στο Panorama από τον Νοέμβριο του 1995. Σε εκείνη τη συνέντευξη, είχε πει στον Μάρτιν Μπασίρ του BBC για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Κάρολο και την πεποίθησή της ότι «ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο».

Η Imelda Staunton θα είναι στον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ, αναλαμβάνοντας τη θέση της βραβευμένης με Οσκαρ Olivia Colman για την πέμπτη και έκτη σεζόν. Η βραβευμένη με BAFTA και υποψήφια για Οσκαρ ηθοποιός -η οποία πρωταγωνίστησε στο «Downton Abbey» του 2019- δήλωσε για την επιλογή της: «Μου άρεσε πολύ να παρακολουθώ το "The Crown" από την αρχή. Ως ηθοποιός ήταν χαρά μου να βλέπω πώς τόσο η Claire Foy όσο και η Olivia Colman έδιναν κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό στα σενάρια του Peter Morgan. Είναι πραγματική τιμή για μένα να ενταχθώ σε μια τόσο εξαιρετική δημιουργική ομάδα και να οδηγήσω το "The Crown" στην ολοκλήρωσή του». Η ηθοποιός κέρδισε το βραβείο Bafta για τον ρόλο της στην ταινία «Vera Drake», ενώ είναι επίσης γνωστή για το «Shakespeare in Love» και για τον ρόλο της Dolores Umbridge στη σειρά «Harry Potter».

Ο Jonathan Pryce θα υποδυθεί τον πρίγκιπα Φίλιππο, αντικαθιστώντας τον Tobias Menzies, επίσης πρωταγωνιστή του «Game of Thrones». Ο 73χρονος Ουαλός που ήταν υποψήφιος για Οσκαρ πέρσι για την ταινία «Οι δύο πάπες» είναι, επίσης, γνωστός για τον ρόλο του ως High Sparrow στο GoT, τον ρόλο του κακού Bond στο «Tomorrow Never Dies», καθώς και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο απέναντι στην Glenn Close στην ταινία «The Wife» του 2017.

Η Lesley Manville θα υποδυθεί την πριγκίπισσα Μαργαρίτα. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη που θα υποδυθώ την πριγκίπισσα Μαργαρίτα», δήλωσε η ηθοποιός που θα αντικαταστήσει την Helen Bonham Carter για τις δύο τελευταίες σειρές της σειράς, συμπληρώνοντας: «Η σκυτάλη παραδίδεται από δύο τρομερές ηθοποιούς και πραγματικά δεν θέλω να απογοητεύσω από την πλευρά μου».

Ο Dominic West αναλαμβάνει τον ρόλο του πρίγκιπα Καρόλου, αντικαθιστώντας τον Josh O'Connor, ο οποίος κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο του. Ο 13χρονος γιος του Dominic West, Senan West, θα υποδυθεί τον πρίγκιπα William, κάνοντας έτσι το ντεμπούτο του στην υποκριτική. Η Elizabeth Debicki είναι η ηθοποιός που αντικαθιστά την Emma Corrin και αναλαμβάνει τον ρόλο της πριγκίπισσας Νταϊάνας. Η ηθοποιός είναι γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «The Great Gatsby» και «The Guardians of the Galaxy Vol 2». «Είναι πραγματικό προνόμιο και τιμή μου να συμμετέχω σε αυτή την αριστουργηματική σειρά, η οποία με έχει καθηλώσει απόλυτα από το πρώτο επεισόδιο» είχε αναφέρει σε δηλώσεις της η ηθοποιός. Η Ολίβια Γουίλιαμς θα υποδυθεί την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς και θα αντικαταστήσει την Emerald Fennell.

Στη σειρά παίζει όμως και ο Σπύρος Μπιμπίλας, όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και αρκετό καιρό. Ο Ελληνας ηθοποιός και πρόεδρος του ΣΕΗ, θα υποδυθεί τον Γιάννη Λάτση. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή «The 2Night Show» ανέφερε: «Πέρασα πολύ ωραία. Τα γυρίσματα έγιναν στη Μαγιόρκα και στη Σεβίλλη. Δέκα ημέρες έμεινα για ένα επεισόδιο, σε δύο σκηνές έπαιξα».

The Crown: Τι γνωρίζουμε για την 6η σεζόν

Η έκτη σεζόν του «The Crown» είναι γεγονός. Παρόλο που είχε γίνει γνωστό ότι η σειρά θα ολοκληρωθεί σε 5 σεζόν, τελικά θα υπάρξει άλλη μία που θα είναι και η τελευταία για τη σειρά του Netflix. Οπως και με τις προηγούμενες σεζόν, η έκτη σεζόν θα απεικονίζει ιστορικά γεγονότα - και σε αυτή την περίπτωση, τραγικά. Αυτή η σεζόν θα βασίζεται στον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997. Τα γυρίσματα είναι σε εξέλιξη, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία για την πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Αναμένεται παρόλα αυτά μέσα στο 2023.