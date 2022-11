Netflix: Πώς εξασφαλίζει αποκλειστικά δικαιώματα για σειρές και ταινίες - Οι συμφωνίες και τα κόστη

Tο Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στο Netflix; Κι όμως από τις αρχές του 2023 η επιτυχημένη ελληνική σειρά του Mega θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους συνδρομητές παγκοσμίως. Η δημοφιλής πλατφόρμα εξασφάλισε τα παγκόσμια δικαιώματα του «Maestro», με τον διάσημο σκηνοθέτη και ηθοποιό να μην κρύβει την ικανοποίησή του για αυτήν την εξέλιξη. «Κρατάω το "Maestro" πολύ κοντά στην καρδιά μου και νιώθω βαθιά τιμή και χαρά που αυτή η ιστορία θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσω του Netflix. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι» δήλωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική παραγωγή, της οποίας τα δικαιώματα αποκτά το Netflix. Η δραματική σειρά σε σενάριο, σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστή τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, θα ξεκινήσει να προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας σε Ελλάδα και Κύπρο στις 19 Δεκεμβρίου 2022. Στον υπόλοιπο κόσμο η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη στις αρχές του 2023.

Πώς όμως το Netflix παράγει ή εξασφαλίζει αποκλειστικά δικαιώματα για σειρές και ταινίες; Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πλατφόρμα στο site της, το Netflix αποκτά τα δικαιώματα για πολλές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τίτλων όπως «Το Παιχνίδι του Καλαμαριού» (Squid Game), Μπρίτζερτον (Squid Game), Η Τέλεια Ληστεία (La casa de papel), Stranger Things, Ο Γητευτής (The Witcher), Εσύ (You), Δεκατρία Γιατί (13 Reasons Why), Λούσιφερ (Lucifer), Το Στέμμα (The Crown), Λουπέν (Lupin), Red Notice, Με τα Μάτια Κλειστά (Bird Box), Τάιλερ Ρέικ: Η Φυγάδευση (Extraction), Ο Ιρλανδός (The Irishman), Φίλα με (The Kissing Booth) και πολλά άλλα! Η Netflix συνεργάζεται επίσης με στούντιο και παρόχους περιεχομένου για να εξασφαλίζει δικαιώματα για άλλους τίτλους. Αυτοί οι τίτλοι μπορεί να είναι διαθέσιμοι μόνο σε ορισμένες χώρες ή για περιορισμένο χρόνο. Αν δεν μπορείτε να βρείτε έναν τίτλο στο Netflix μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν είναι διαθέσιμος.

Ποια είναι η πολιτική αδειοδότησης του Netflix;

Το Netflix είναι μια πλατφόρμα Over the top (OTT) που σημαίνει ότι είναι μια υπηρεσία ροής πολυμέσων που προσφέρεται στους συνδρομητές απευθείας μέσω του διαδικτύου. Δεν χρειάζεται καλωδιακή, δορυφορική τηλεόραση ή πλατφόρμα εκπομπής. OTT, γενικά, σημαίνει υπηρεσία βίντεο κατ' απαίτηση βάσει συνδρομής που παρέχει πρόσβαση σε κινηματογραφικό καθώς και σε τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Το Netflix διαπραγματεύεται και επαναδιαπραγματεύεται τακτικά συμφωνίες με διάφορους παρόχους περιεχομένου για την αδειοδότηση δικαιωμάτων ροής για πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Οπως αναφέρει το blog.ipleaders.in, μια συμφωνία άδειας χρήσης συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους μιας νομικά δεσμευτικής σύμβασης μεταξύ των κατόχων περιεχομένου και του Netflix και κάθε συμφωνία ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του κατόχου περιεχομένου και του Netflix. Ορισμένες άδειες είναι περιορισμένες για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ άλλες θα διαρκέσουν για ένα διηνεκές. Για το λόγο αυτό, το Netflix ενημερώνει πάντα τους καταναλωτές για το τι θα είναι σύντομα διαθέσιμο, αλλά και τι θα εξαφανιστεί σύντομα.

Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες μιας τηλεοπτικής εκπομπής μπορεί να συμφωνήσουν να επιτρέψουν στο Netflix να μεταδίδει όλες τις σεζόν αυτής της εκπομπής για δύο, πέντε ή επτά χρόνια. Η συμφωνία άδειας χρήσης μπορεί στη συνέχεια να ανανεωθεί μετά τη λήξη της καθορισμένης χρονικής περιόδου ή εάν τα στοιχεία τηλεθέασης δεν το δικαιολογούν, το Netflix θα αφαιρέσει την εκπομπή από το αρχείο του. Κάποιο περιεχόμενο μπορεί να είναι μη αποκλειστικό και επομένως διαθέσιμο και σε άλλες υπηρεσίες ροής. Οι συμφωνίες αδειοδότησης που δεν είναι αποκλειστικές για μια ενιαία πλατφόρμα ροής είναι λιγότερο δαπανηρές. Αυτός είναι ο λόγος που κάτι μπορεί να είναι διαθέσιμο μέσω άλλης υπηρεσίας ροής και όχι στο Netflix. Παραδείγματα περιεχομένου με άδεια περιλαμβάνουν ταινίες και εκπομπές δεύτερης προβολής όπως Shameless από το Showtime, How to Get Away with Murder from ABC, The Office από την Universal και The Godfather από την Paramount.

Το Netflix αποκτά επίσης αποκλειστικά δικαιώματα για τη ροή περιεχομένου καθώς και την παραγωγή εντός της εταιρείας. Παραδείγματα αυθεντικών πρωτοτύπων με επωνυμία Netflix, τα οποία παρόλα αυτά είναι αποκλειστικά με άδεια χρήσης περιλαμβάνουν το House of Cards από το MRC, το Orange is the New Black από τη Lionsgate και το The Crown από τη Sony. Οι ταινίες και οι εκπομπές που παρήγαγε και κατέχει το Netflix περιλαμβάνουν τα Stranger Things, Mind Hunter και The Irishman.

Σε περίπτωση που ένας ηθοποιός πεθάνει πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, το Netflix προσπαθεί να αποκτήσει πολύ γρήγορα πολύτιμο περιεχόμενο, σύμφωνα πάντα με το blog.ipleaders.in. Αυτό είναι προφανές καθώς οι τηλεθεατές συνήθως συρρέουν σε αυτό το περιεχόμενο όταν ακούνε τον θάνατο μιας διάσημης και αγαπημένης διασημότητας, παρόλο που αυτό δεν βοηθά το Netflix να κερδίσει επιπλέον έσοδα.

Είναι πολύ πιθανό, οι διαφορετικοί κάτοχοι περιεχομένου να δομούν τις προσφορές τους με άλλες συμφωνίες. Οι μεταβλητές που εξετάζονται για να γίνουν οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αριθμός προβολών

Γεωγραφική αγορά

Διάρκεια συμφωνίας

Άδεια μεταπώλησης ή απευθείας αγορά

Ρήτρες για αναστροφή

Μερίδιο εσόδων από εμπορική εισαγωγή (εάν υπάρχει)

Έκπτωση για κοινή χρήση δημογραφικών δεδομένων

Co-branding ή διαφήμιση cross-market σε διαφορετικές πλατφόρμες

Προσφορά πακέτου για μια σειρά από ιδιότητες πολυμέσων

Η μουσική και οι παραστάσεις ορισμένων δημιουργών που αποτελούν μέρος του περιεχομένου που διανέμει το Netflix ενδέχεται να απαιτήσουν από αυτό να αποκτήσει άδειες και για μια τέτοια διανομή. Για το σκοπό αυτό, το Netflix συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με οργανισμούς διαχείρισης συλλογών ("CMOs") που κατέχουν ορισμένα δικαιώματα στη μουσική ή/και άλλα συμφέροντα όσον αφορά τη ροή περιεχομένου σε διάφορες περιοχές. Εάν δεν είναι σε θέση να επιτύχουν αμοιβαία αποδεκτούς όρους με αυτούς τους οργανισμούς, το Netflix θα μπορούσε να εμπλακεί σε δικαστικές διαφορές ή/και θα μπορούσε να αποκλειστεί από τη διανομή συγκεκριμένου περιεχομένου.

Πώς υπολογίζεται το κόστος κάθε συμφωνίας με το Netflix

Η εξασφάλιση συμφωνιών αδειοδότησης με κινηματογραφιστές, τηλεοπτικά δίκτυα και άλλους κατόχους περιεχομένου είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο κόστος του Netflix. Στο τέλος του 2020, το Netflix είχε περιουσιακά στοιχεία αξίας 25,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό του, από 24,5 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Από αυτό, σύμφωνα με το blog.ipleaders.in, το αδειοδοτημένο περιεχόμενο αντιπροσώπευε 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και 14,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019. Η εταιρεία χρησιμοποιεί περισσότερους από τους οικονομικούς της πόρους για την ανάπτυξη των δικών της τηλεοπτικών προγραμμάτων και ταινιών. Είχε 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παραγόμενο περιεχόμενο το 2020, από 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

Το Netflix χρησιμοποιεί την ανάλυση δεδομένων προκειμένου να εξακριβώσει ποιο περιεχόμενο πληρώνουν οι θεατές για να παρακολουθήσουν και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις πληροφορίες για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους κάθε συμφωνίας αδειοδότησης. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται για να μάθουν τις αναμενόμενες ώρες παρακολούθησης κάθε τηλεοπτικής εκπομπής ή ταινίας που δημιουργείται κατά τη διάρκεια μιας σύμβασης άδειας χρήσης, καθορίζοντας έτσι ένα κόστος ανά ώρα προβολής. Συγκρίνει αυτήν τη μέτρηση με παρόμοιες ρυθμίσεις περιεχομένου και ως εκ τούτου αποφασίζει την τελική τιμολόγηση με βάση το χρονικό πλαίσιο της σύμβασης καθώς και την αποκλειστικότητα.

Το Netflix είναι η επιτομή του πώς να χρησιμοποιείτε σωστά τα δεδομένα σε τέτοιες δημιουργικές προσπάθειες. Πριν βάλει πράσινο φως για το «Orange is the New Black» για παραγωγή, το Netflix γνώριζε ήδη την πιθανότητα επιτυχίας της σειράς με βάση τα δεδομένα τηλεθέασης τηλεοπτικών εκπομπών υπό γυναίκες και της επιτυχημένης εκπομπής Weeds της Jenji Johan. Το Netflix γνώριζε ακριβώς ποιοι συνδρομητές θα ενδιαφερόταν να παρακολουθήσουν την εκπομπή του και έτσι να μειώσει το δημιουργικό κόστος του έργου.

Είναι αδιαμφισβήτητο λοιπόν ότι το Netflix ξέρει πολύ καλά τι κάνει!