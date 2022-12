Πολύ νωρίς ξεκίνησε η μεταγραφολογία, η ονοματολογία και εν τέλει η παραφιλολογία για την επόμενη σεζόν. Είναι πολύ νωρίς ακόμη και για πρώτες σκέψεις μετακινήσεων προσώπων στη μικρή οθόνη την επόμενη σεζόν καθώς μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα και στο οποίο φυσικά συμπεριλαμβάνεται η εκλογική αναμέτρηση που όπως όλα δείχνουν θα έχει δύο κάλπες. Η Ιωάννα Μαλέσκου δεν έχει καμία πρόταση αυτή τη στιγμή από το Open ούτε υπάρχει στον σχεδιασμό του σταθμού δημιουργία νέας μεσημεριανής εκπομπής σύμφωνα με πληροφορίες του Reader. Ο σταθμός εισέρχεται σε μια περίοδο «μαζέματος» των προϊόντων που αποδεδειγμένα δεν πηγαίνουν καλά και δεν έχουν προοπτικές ανάκαμψης στους πίνακες τηλεθέασης, ενώ μετά το νέο έτος θα παρθούν αποφάσεις για το πρόγραμμα του επόμενου φθινοπώρου.

Διαβάστε ακόμη: Ντόρα Κουτροκόη: Τέλος από τον ΣΚΑΪ - Το παρασκήνιο της αποχώρησής της

Ως εκ τούτου το ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε για επαφές και κρούσεις μεταξύ Open-Μαλέσκου αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται. Σαφώς και η παρουσιάστρια είναι ένα από τα πρόσωπα που θα συζητηθούν το επόμενο καλοκαίρι στην τηλεόραση καθώς ο κύκλος της στον ΣΚΑΪ έκλεισε με αισθητά υψηλότερα ποσοστά από αυτά που σημειώνουν στην παρούσα φάση άλλες εκπομπές του καναλιού του Φαλήρου.

Τα «δώρα» του Ατζούν στο All Star Survivor

Όλη η προσοχή του ΣΚΑΪ αλλά και της Acun Medya Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι στραμμένη στο «All Star Survivor». Το κανάλι ευελπιστεί σε άνοδο των ποσοστών τηλεθέασης στο prime time άρα και επιπλέον έσοδα από τη διαφημιστική δαπάνη. Αν και στο πρώτο μισό της σεζόν κανένα νέο πρόγραμμα του καναλιού του Φαλήρου δεν πήγε καλά εντούτοις υπάρχει έντονο ενδιαφέρον διαφημιστών και media shops για τοποθέτηση των προϊόντων τους στα διαφημιστικά διαλλείματα του «Survivor». Ο Ατζούν Ιλίτζαλι όπως και στους προηγούμενους κύκλους διατηρεί στο ακέραιο τα έσοδα από τοποθετήσεις προϊόντων και δωροθεσίες κατά τη διάρκεια προβολής του επεισοδίου. Και επίσης συνεχίζει να υπάρχει η κλιμακωτή ρήτρα τηλεθέασης για το ριάλιτι που ανάλογα αυξάνει ή μειώνει τα έσοδα για την τουρκική εταιρία παραγωγής.

Τώρα όσον αφορά στα χρηματικά ποσά «κλειδώνουν» στα 5.000 ευρώ την εβδομάδα για όλους τους συμμετέχοντες με κάποιους φυσικά να έχουν ήδη στα πρόσυμφωνά τους μυστικές συμφωνίες για μπόνους και εξτρά αμοιβές ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής τους στο παιχνίδι. Το νέο στοιχείο του ρεπορτάζ είναι τα μεγάλα έπαθλα που θα μοιράσει το φετινό «All Star Survivor» και τα οποία θα δοθούν φυσικά αρκετά αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader σε αυτά συμπεριλαμβάνονται αυτή τη φορά τουλάχιστον τρία ακριβά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς αλλά και 2 ή ακόμη και 3 αυτή τη φορά υπερπολυτελή αυτοκίνητα. Στο τραπέζι έπεσε και η ιδέα για μεγάλα φανερά χρηματικά έπαθλα μετά από αγωνίσματα αλλά απορρίφθηκε προς το παρόν καθώς από τη μια θα ήταν προκλητικό για το τηλεοπτικό κοινό από την άλλη άβολο για τους παίκτες που θα κερδίσουν τα ποσά αυτά.

Pause για έναν χρόνο στο «The Voice»

Σκέψεις για παύση του «The Voice» τουλάχιστον για μια σεζόν κάνουν στον ΣΚΑΪ, τελικές όμως αποφάσεις για το θέμα αυτό θα ληφθούν την Άνοιξη. Το talent show μετά από επτά σερί σεζόν στον ΣΚΑΪ (συνολικά εννέα μαζί με τις 2 του ΑΝΤ1 που προηγήθηκαν) εμφανίζει ξεκάθαρα σημεία κόπωσης στους πίνακες τηλεθέασης. Τώρα η σκέψη είναι το πρόγραμμα να μην βγει καθόλου στον «αέρα» την επόμενη τηλεοπτική χρονιά και μάλιστα να μην υπάρχει ούτε και δέσμευση των κριτών για αργότερα όταν το πρόγραμμα επανέλθει. Στον ΣΚΑΪ εξετάζουν πολλά προγράμματα και αυτό που στη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται πως παίρνει το πράσινο φως» είναι το «I am a celebrity get me out of here» το οποίο δρομολογείται το επόμενο φθινόπωρο σε παραγωγή Ατζούν Ιλίτζαλι. Στο τραπέζι έχει πέσει το σενάριο επιστροφής του Fame Story ωστόσο υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το εγχείρημα καθώς το προηγούμενο αντίστοιχο «Ηouse of Fame» πριν δύο σεζόν δεν είχε πάει καθόλου καλά. Σε περίπτωση βέβαια που έχουμε νέο «Fame Story» είναι βέβαιο πως κάποιους από τους τωρινούς κριτές του «The Voice» θα τους δούμε στα έδρανα της κριτικής επιτροπής.

Ανέτρεψε την τηλεθέαση ο ΑΝΤ1 λόγω Μουντιάλ - Κρίσιμες αποφάσεις μετά την ολοκλήρωσή του

Μετά το τέλος του παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου αναμένεται να παρθούν κρίσιμες αποφάσεις στον ΑΝΤ1 και για το ανώτερο στελεχιακό δυναμικό του ομίλου αλλά και τη φυσιογνωμία του προγράμματος του σταθμού προσεχώς. Το κανάλι μεταδίδοντας αναγκαστικά όλους τους αγώνες του Μουντιάλ είδε κέρδη στην τηλεθέαση και μάλιστα μεγάλα ωστόσο προσδοκούσε αύξηση των συνδρομητών στην συνδρομητική πλατφόρμα του κάτι που βέβαια δεν έγινε λόγω των σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στον ΑΝΤ1 +. Τώρα όσον αφορά στο ταμείο της τηλεθέασης η εικόνα ανατράπηκε απόλυτα με τον ΑΝΤ1 να κατακτά για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν την κορυφή της τηλεθέασης αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Mega και τον Alpha να ακολουθεί στην τρίτη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen την εβδομάδα 20-27 Νοεμβρίου ο ΑΝΤ1 κατέκτησε την κορυφή με μέσο όρο τηλεθέασης 16,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 16,1% στο σύνολο του κοινού. Οι αναμετρήσεις που σημείωσαν την υψηλότερη τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό ήταν οι αγώνες Γερμανία – Ιαπωνία με μερίδιο 30,1%, Κροατία – Καναδάς με 30,3% και Ισπανία – Γερμανία με 31,5%.