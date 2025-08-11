Η Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε την Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2025, στους Φούρνους Ικαρίας, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η αγαπημένη ηθοποιός, που ήταν 77 ετών, είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Η ξαδέλφη της και γνωστή συγγραφέας, Έρση Σεϊρλή, την αποχαιρέτησε με συγκινητικές και σπαρακτικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Σοφία Σεϊρλή είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στο θέατρο και την τηλεόραση.

Μία από τις τελευταίες εμφανίσεις της ήταν στο τηλεπαιχνίδι «Τα τετράγωνα των αστέρων», όπου μοιράστηκε ένα ιδιαίτερο περιστατικό από την προσωπική της ζωή, περιγράφοντας με χιούμορ μια στιγμή κατά την οποία νόμιζε πως μιλούσε σε ανθρώπους, που τελικά αποδείχθηκαν… θάμνοι.

Όπως είχε αφηγηθεί χαρακτηριστικά:

«Είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου σε υπόγειο πάρκινγκ και ανέβηκα με το ασανσέρ σε έναν ανοιχτό χώρο. Μη γνωρίζοντας πώς να βγω στη 3ης Σεπτεμβρίου, είδα κάποιες "φιγούρες" και φώναξα: “Σας παρακαλώ, σε ποιον όροφο πρέπει να πάω;” Κουνούσαν τα κεφάλια τους, μα δεν απαντούσαν. Όταν τους πλησίασα, κατάλαβα ότι επρόκειτο για… τρεις θάμνους!»

Η απώλειά της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους οικείους και συνεργάτες της. Η ξαδέλφη της, Έρση Σεϊρλή, γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου της με αναρτήσεις στο Facebook, εκφράζοντας τον πόνο και την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού με συγκινητικά λόγια.

Σοφία Σεϊρλή: Τα περάσματά της από την τηλεόραση

Η Σοφία Σεϊρλή έχει παίξει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες τις: Άμυνα Ζώνης και Μέλισσες και στον κινηματογράφο (2 βραβεία ταινιών μικρού μήκους).

Η Σοφία Σεϊρλή, επίσης, έγραφε αρκετά σενάρια για την τηλεόραση, ενώ είχε διδάξει υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.

«Οι απώλειες της ζωής μου με πετύχαιναν πάντα μέσα στη θεατρική διαδικασία, λες και μου το φυλούσε η μοίρα. Η μητέρα μου πέθανε ξημερώματα Κυριακής και εγώ τότε έπαιζα σε μία τρελή κωμωδία με την Καρέζη και τον Καζάκο και μάλιστα έπαιξα διπλή παράσταση. Η Καρέζη και ο Καζάκος εκείνη τη μέρα, μου έδιναν ένα ποτήρι νερό όταν μπαινόβγαινα στην κουΐντα. Η αδελφή μου πέθανε μεσημέρι και εγώ σε λίγες ώρες είχα γενική δοκιμή στο «Ριχάρδο» στο εθνικό θέατρο σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά» είχε πει σε προηγούμενη συνέντευξη για τους ανθρώπους που είχε «χάσει».

Όσον αφορά το Μαύρο Ρόδο, είχε πει: «Έκανα για πρώτη φορά την καθολική μοναχή σε αμερικάνικη ταινία, στη Μονεμβασιά, το 1980 και 32 χρόνια μετά κάνω την Αυξεντία στο "Μαύρο Ρόδο". Η Αυξεντία θα ολοκληρώσει το θέμα της ταφής του πατέρα του Σαράντου, ενώ η παλιά Ηγουμένη, όταν πέθανε της πρότεινε να πάρει τη θέση της άλλα αρνήθηκε. Η Αυξεντία αρνήθηκε να γίνει Ηγουμένη, γιατί τη βασάνιζε το θέμα της ταφής, δεν αισθανόταν καθαρή για να αναλάβει αυτό τον ρόλο. Όταν αρνήθηκε η Αυξεντία, ήταν παρούσα και η Κασσιανή (Μυρτώ Αλικάκη), της προτάθηκε, αλλά δεν ξέρω να απαντήσω, γιατί έγινε τελικά Ηγουμένη η Φιλαρέτη» είπε αρχικά η Σοφία Σεϊρλή.

«Όταν η Αυξεντία μάθει ότι ο Πέτρος διεκδικεί την Ελισάβετ, θα την προστατεύσει, την κατανοεί, παρόλο που εκείνη προφανώς δεν θα έχει φιληθεί ποτέ στη ζωή της» συμπλήρωσε.

Η Σοφία Σεϊρλή, μίλησε και για την προσωπική της ζωή τονίζοντας: «Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, άλλα ήρθα παιδάκι, 4-5 ετών στην Ελλάδα. Θυμάμαι τις βόλτες που με πήγαιναν με το καρότσι στην παραλιακή». Και πρόσθεσε: «Τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα και όλη μου η ζωή είναι το θέατρο, αλλά έκανα υπέροχα ταξίδια».

Όσον αφορά στη δημιουργία οικογένειας: «Πλησίασα να κάνω οικογένεια, την πρώτη φορά ήμουν πολύ μικρή, δεν το ήθελα, άλλα και τις άλλες δυο δεν έγινε, αλλά δεν το μετάνιωσα καθόλου. Αυτό που μου λείπει, ιδίως τα τελευταία χρονιά, είναι να έχεις ένα σύντροφο, με τον οποίο να μπορείς να κάνεις διακοπές ή να είστε μαζί στο σπίτι».