«Είναι μια ταινία που γυρίζει τον καθρέφτη στο κοινό»: Κλέλια Ρένεση και Γιάννης Αναστασάκης στο Reader

Μια συνέντευξη με την Κλέλια Ρένεση και τον Γιάννη Αναστασάκη για την ταινία «Σπασμενη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. 

Βάνα Κράβαρη
Κλέλια Ρένεση
Η “Σπασμένη Φλέβα” είναι η πολυαναμενόμενη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη η οποία αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου 2025 από τη Tanweer. Mε αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας, το Bold by Reader προχώρησε σε μία σειρά συνεντεύξεων με τους πρωταγωνιστές και τους δημιουργούς της ταινίας.

Σε αυτό το επεισόδιο αυτής της μίνι-σειράς βίντεο η Βάνα Κράβαρη και η Μαρία Χατζηπέτρου υποδέχονται την Κλέλια Ρένεση (Λουκία) και τον Γιάννη Αναστασάκη (Παντελής) και συζητούν για τον χαρακτήρα του νεο-Έλληνα, τις ανθρώπινες σχέσεις και το οικονομιδικό σύμπαν. 

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τη Δραματική Σχολή Τράγκα για την παραχώρηση του χώρου. 
 

