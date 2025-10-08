10 ευρώ το άμπρα κατάμπρα: Σε παράκρουση το ίντερνετ αγοράζει ξόρκια από τις μάγισσες του Etsy

Η Γλυκερία παλιά πήγαινε σε μάγισσες και χαρτορίχτρες και έδινε το πενηντάρικο, τώρα πια από το σπίτι σου παραγγέλνεις κατάρα και ξόρκι με 10 ευρώ από μια εφαρμογή.

Από την εφαρμογή Etsy μπορείς να αγοράσεις «καλό καιρό για το Σαββατοκύριακο».

Το e-shop της μαγείας

Μια απλή αναζήτηση για «μάγισσα» στο Etsy φέρνει χιλιάδες αποτελέσματα. Από «ξόρκι για να γυρίσει ο πρώην» μέχρι «πακέτο προσφοράς: καλή τύχη και κακό μάτι στον γείτονα που σε εκνευρίζει».

Το βασικό πακέτο: 10 ευρώ

Το premium: πάνω από 45 ευρώ (πιθανόν με δωρεάν μεταφορικά).

Και όλα αυτά με περιγραφές για τα ξόρκια που θα ζήλευε μέχρι και η συγγραφέας του Χάρι Πότερ.

Οι κριτικές που τα λένε όλα

«Ουάου, λειτούργησε αμέσως! Δεν έβρεξε την επόμενη μέρα από το ξόρκι που είχα ραντεβού», γράφει ένας πελάτης.

Και φυσικά, πεντάστερες κριτικές παντού. Γιατί αν δεν σου έφερε πίσω τον πρώην, τουλάχιστον σου έφερε πίσω την ελπίδα.

Οι influencers πλέον δεν κοιτάνε δελτίο καιρού, αλλά καλάθι αγορών.

Από γάμους στη Γαλλία μέχρι δεξιώσεις στην Ιταλία, οι μάγισσες του Etsy φαίνεται να έχουν καλύτερη ακρίβεια πρόγνωσης από την ΕΜΥ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα βίντεο που δημοσίευσε η influencer Jaz Smith, η οποία ισχυρίζεται ότι πλήρωσε μια μάγισσα του Etsy για να της εγγυηθεί καλό καιρό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του γάμου της - και με κάποιο τρόπο, αυτό έγινε πραγματικότητα.

Μπορούν όντως να κάνουν μάγια; Σύντομη απάντηση: μάλλον όχι.

Αλλά αν νομίζεις ότι με 10 ευρώ μπορείς να αγοράσεις λίγο τύχη, τότε ίσως το πραγματικό ξόρκι είναι η ψυχολογική σιγουριά που παίρνεις.

Το μόνο που στέκεται ανάμεσα σε εμάς και τα όνειρά μας δεν είναι η κάρτα, αλλά ο εαυτός μας. Κι αν αυτός ο εαυτός παρακάμπτεται με PayPal και μια μάγισσα με πεντάστερες κριτικές, τότε μιλάμε απλώς για την ψηφιακή εκδοχή ενός παλιού «επαγγέλματος».

Όπως εμπιστευόσουν τον μάγο της γειτονιάς, έτσι τώρα εμπιστεύεσαι τον μάγο του browser.