5 από τα πιο «καμένα» βίντεο AI που παίζουν στο TikTok

Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι πως ζούμε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, κάθε εποχή έχει τις δικές της αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη. Αυτός είναι ο ορισμός της προόδου άλλωστε. Κανένα όμως από αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα δεν «έπαιξε» τόσο πολύ με την αίσθηση της πραγματικότητας όσο η τεχνητή νοημοσύνη.

Πριν από μερικές μέρες, η OpenAI λάνσαρε το Sora 2, την εφαρμογή δημιουργίας βίντεο βάσει κειμένου. Και εκτός αυτού, λάνσαρε και την δική της εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που μοιάζει πολύ με το TikTok και βασίζεται στο Sora. Για την ώρα, η χρήση της εφαρμογής περιορίζεται μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, όμως το περιεχόμενο ταξιδεύει παντού.

Καθώς υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού με τις υπόλοιπες πλατφόρμες, το TikTok έχει γεμίσει τις τελευταίες μέρες με βίντεο που φαίνονται φοβερά αληθοφανή και φλερτάρουν με το περίεργο και το άβολο. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε αυτά που (για την ώρα) είναι τα πιο «καμένα» και πιο προκλητικά:

1. Στίβεν Χόκινγκ: ο βασιλιάς του σκέιτ

Χρειάζεται περιγραφή το συγκεκριμένο; Μάλλον όχι. Σε κάθε περίπτωση, οι σχολιαστές του βίντεο τονίζουν το πόσο αληθινό φαίνεται. 14 εκατομμύρια προβολές κι ανεβαίνει!

2. Ο Μάικλ Τζάκσον κλέβει κοτομπουκιές

Ο βασιλιάς της ποπ επιστρέφει για κοτομπουκιές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολιάζουν το πόσο αληθινό φαίνεται το συγκεκριμένο.

3. Όταν ο Τούπακ συνάντησε την Μέριλιν

Η συνάντηση που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ήθελε. Ή ότι θα έβλεπε!

4. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ως DJ

Εδώ το πράγμα κάπως έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Η εφαρμογή εκτός από εικόνα καταφέρνει να μιμηθεί και το ηχόχρωμα της φωνής. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό (ή τρομακτικό).

5. Ο Ιησούς που τρέχει στο νερό

Αν υπήρχαν smartphones στην Γαλιλαία, λογικά αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα;