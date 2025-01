Το αγαπημένο ελληνικό νησί - ησυχαστήριο του Ντέιβιντ Μπάουι

Ο Ντέιβιντ Μπάουι σαν σήμερα πριν εννέα χρόνια πέθανε, ή μάλλον μετασχηματίστηκε σε αστρική ύλη και συνέχισε να κυκλοφορεί ανάμεσα μας, στα πιο πολύχρωμα όνειρα μας.

Έχουν γίνει υπέροχα αφιερώματα για τη δισκογραφία του Μπάουι, για τις περσόνες που ενσάρκωσε on stage, για την αγάπη του για την τεχνολογία, για τις υπέροχες συνεργασίες, για το πόσο απερίγραπτα μοντέρνος και μπροστά από την εποχή του υπήρξε σε οτιδήποτε αφορά την ποπ κουλτούρα. «Ναι, αλλά στην Ελλάδα πόσες φορές έχει έρθει;» θα απαντούσε κάποιος gen z ινφλουένσερ των ταξιδιών ενδεχομένως, με αρκετό κυνισμό.

Η πρώτη απάντηση έχει να κάνει με τα μουσικά φεστιβάλ, όταν ο Μπάουι εμφανίστηκε τον Ιούλιο του 1996 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε ένα μνημειώδες βράδυ για τη ροκ, μαζί με τους Έλβις Κοστέλο και Λου Ριντ.

Η δεύτερη απάντηση είναι πως ο Μπάουι αγαπάει περισσότερο την Κύπρο, καθώς εκεί γνώρισε την Άντζελα Μπαρνέτ, την "Angie", δηλαδή την πρώτη του σύντροφο, η οποία του χάρισε και τον γιο του, τον σκηνοθέτη Ντάνκαν Τζόουνς. Για την Κύπρο έχει αναφερθεί και σε τραγούδι, στο "Move On", μέσα από το album "Lodger".

«Cyprus is my island / When the going’s rough

I would love to find you / Somewhere in a place like that».

Σε πολλές ακόμα απαντήσεις, κάποιος θα μπορούσε να αναφέρει το Μοναστήράκι, το κέντρο της Αθήνας, που επισκέφθηκε στα `70ς ο Μπάουι μαζί με τον Ίγκι Ποπ, σε μια εμφάνιση που κανένας δεν πήρε χαμπάρι, με τους δύο σταρ να περπατάνε στους δρόμους της πόλης μαζί με τους υπόλοιπους τουρίστες.

Υπάρχει και η Πάτμος, το νησί που έγινε το ησυχαστήριο του Μπάουι στα μέσα της δεκαετίας του `80. Εκεί όπου είχε βρει το αγαπημένο του μπαρ (Αστοίβη) και ζούσε τεμπέλικες μέρες στην Ελλάδα της εποχής της «Αλλαγής» του ΠΑΣΟΚ και άλλων δαιμονίων. Αντιγράφουμε μέσα από το μπλογκ της Έλενας Μακρή:

Κάποτε στην Πάτμο: O David Bowie είχε επισκεφθεί το νησί της Αποκάλυψης το καλοκαίρι του 1985, προσκεκλημένος στο σπίτι του Αγά Χαν. Η διακριτική παρουσία και η φιλική διάθεση του θρυλικού ροκ σταρ είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στους κατοίκους του νησιού και είχε δώσει αφορμή για φήμες ότι ο αξέχαστος τραγουδιστής είχε αγοράσει ένα σπίτι στο νησί, κάτι που ωστόσο δεν ήταν αλήθεια.

Η αγάπη του Bowie για την Ελλάδα την οποία είχε επισκεφθεί αρκετές φορές ήταν μεγάλη: Όπως σημειώνει ο Γιάννης Πετρίδης «δεν αποτελεί πρωτοτυπία βέβαια το ότι ο Ντέιβιντ αγαπούσε την Ελλάδα. Στις τρεις μέρες που φιλοξενήσαμε αυτόν και τον φίλο του, Ιγκι Ποπ, μαζί με τον αξέχαστο φίλο Μίκη Κορίνθιο, ταξιδεύαμε για τρεις μέρες στους αρχαιολογικούς τόπους της πατρίδας μας και εκτός από μουσική μιλάγαμε για την ιστορία μας και το πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στην ιστορία όλου του πλανήτη.

Εντυπωσιάστηκαν και οι δύο, όπως και η γραμματέας που τους συνόδευε και ήταν στριμωγμένη μαζί τους στο πίσω κάθισμα του Austin, από την επίσκεψη στους Δελφούς και την απέραντη γαλήνη που προσφέρει το τοπίο και η θέα στο Σούνιο»

Πρόσφατα και ένας Έλληνας ποπ σταρ έκανε αναφορά στην Πάτμο του Θάνου Καλλίρη: