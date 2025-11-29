Μία αγελάδα έγινε ίσως αιτία για να ασπαστούν πολλοί χρήστες των socials τον βιγκανισμό, μετά από viral video που μας θυμίζει ότι τα ζώα και εμείς απέχουμε λιγότερο απ' όσο νομίζουμε.
Η χαριτωμένη αγελάδα γεννήθηκε προ μηνών σε φάρμα της Ρωσίας, και έτσι δεν είχε δει ποτέ στην ζωή της τα πρώτα χιόνια του χειμώνα, αλλά το έκανε πριν λίγες ημέρες.
Στο βίντεο, φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει με τη γλώσσα της νιφάδες χιονιού που πέφτουν, δείχνοντας εντελώς ξετρελαμένη με ό,τι συμβαίνει. Το κλιπ συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου μέσα σε μόλις 24 ώρες.
- «Η αγελάδα μόλις ανακάλυψε τον χειμώνα»
- «Τι χαριτωμένη. Ξαφνικά δεν θέλω να ξαναφάω μπριζόλα ποτέ»
- «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερα τέτοια νέα»
- Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης φούρνων που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Βουλιαγμένης
- Στην Αγιά Σοφιά είδαμε το πιο απρόσμενο γκράφιτι της ιστορίας
- Σοβαρές αποκαλύψεις για τον θάνατο φοιτητή από κολώνα στη Λάρισα: Γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα
- Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social: «Δεν ξανατρώω ποτέ μπριζόλα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.