Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social: «Δεν ξανατρώω ποτέ μπριζόλα»

Μία αγελάδα από τη Ρωσία είδε χιόνι για πρώτη φορά στη ζωή της, και η αντίδρασή της ξετρέλανε τους χρήστες των socials.

giannoulas
Ιωάννης Γιαννούλας Κοκκώνης
αγελαδα χιονι
Η αγελάδα τα «χάνει» με τα πρώτα χιόνια της ζωής της | Twitter
Μία αγελάδα έγινε ίσως αιτία για να ασπαστούν πολλοί χρήστες των socials τον βιγκανισμό, μετά από viral video που μας θυμίζει ότι τα ζώα και εμείς απέχουμε λιγότερο απ' όσο νομίζουμε.

Η χαριτωμένη αγελάδα γεννήθηκε προ μηνών σε φάρμα της Ρωσίας, και έτσι δεν είχε δει ποτέ στην ζωή της τα πρώτα χιόνια του χειμώνα, αλλά το έκανε πριν λίγες ημέρες.

Στο βίντεο, φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει με τη γλώσσα της νιφάδες χιονιού που πέφτουν, δείχνοντας εντελώς ξετρελαμένη με ό,τι συμβαίνει. Το κλιπ συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου μέσα σε μόλις 24 ώρες.

  • «Η αγελάδα μόλις ανακάλυψε τον χειμώνα»
  • «Τι χαριτωμένη. Ξαφνικά δεν θέλω να ξαναφάω μπριζόλα ποτέ»
  • «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερα τέτοια νέα»

