Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social: «Δεν ξανατρώω ποτέ μπριζόλα»

Μία αγελάδα έγινε ίσως αιτία για να ασπαστούν πολλοί χρήστες των socials τον βιγκανισμό, μετά από viral video που μας θυμίζει ότι τα ζώα και εμείς απέχουμε λιγότερο απ' όσο νομίζουμε.

Η χαριτωμένη αγελάδα γεννήθηκε προ μηνών σε φάρμα της Ρωσίας, και έτσι δεν είχε δει ποτέ στην ζωή της τα πρώτα χιόνια του χειμώνα, αλλά το έκανε πριν λίγες ημέρες.

Στο βίντεο, φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει με τη γλώσσα της νιφάδες χιονιού που πέφτουν, δείχνοντας εντελώς ξετρελαμένη με ό,τι συμβαίνει. Το κλιπ συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου μέσα σε μόλις 24 ώρες.

A cow saw snow for the first time — and instantly became a social-media star



In the video, the cow catches falling snowflakes with her tongue, looking completely delighted by what’s happening.



The clip gathered 2.5 million views and thousands of warm comments in just 24 hours. pic.twitter.com/6yevhOqe1m — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

«Η αγελάδα μόλις ανακάλυψε τον χειμώνα»

«Τι χαριτωμένη. Ξαφνικά δεν θέλω να ξαναφάω μπριζόλα ποτέ»

«Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερα τέτοια νέα»