Αγγλίδα που μοιράστηκε τις διακοπές της στο Tik Tok λέει πώς η ανάρτηση έγινε ο απόλυτος εφιάλτης

Μια νεαρή γυναίκα που με ανυπομονησία μοιράστηκε τα σχέδιά της για τις διακοπές στο TikTok, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη περιπέτεια που η ίδια χαρακτήρισε ως «τον απόλυτο εφιάλτη».

Η Μελίσα, γεμάτη ενθουσιασμό, ανάρτησε στη δημοφιλή πλατφόρμα όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού της∙ μια κίνηση που αποδείχθηκε μοιραία, καθώς έπεσε θύμα ενός επιτήδειου απατεώνα.

Η Μελίσα επρόκειτο να ταξιδέψει από το Κερνς στη Σιγκαπούρη, όμως στην ανάρτησή της αποκάλυψε τον αριθμό κράτησης, την ημερομηνία και τον προορισμό της.

Αυτές οι πληροφορίες στάθηκαν αρκετές για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση ένας άγνωστος, ο οποίος, χρησιμοποιώντας το επώνυμό της, κατάφερε να ακυρώσει το εισιτήριό της και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ύψους 520 δολαρίων. Η ίδια έμαθε για την ακύρωση μόνο όταν έλαβε email από την Qantas, το οποίο μάλιστα την ενημέρωνε πως δεν θα αποζημιωνόταν πλήρως.

Αργότερα, σε νέο βίντεο που ανάρτησε, η Μελίσα απευθύνθηκε στον δράστη λέγοντάς του να «βρει μια ζωή» και να ασχοληθεί με κάτι πιο δημιουργικό αντί να καταστρέφει τις ζωές των άλλων.

Παρά την ψυχραιμία που προσπάθησε να δείξει, παραδέχτηκε ότι το περιστατικό την έκανε να νιώσει «ναυτία» και όχι απλώς θυμό.

«Δεν έπρεπε ποτέ να είχα δημοσιεύσει τέτοιες λεπτομέρειες. Ήμουν ενθουσιασμένη και δεν το σκέφτηκα», εξομολογήθηκε, σημειώνοντας πως πολλοί στη θέση της θα έκαναν το ίδιο λάθος.

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε ότι «υπάρχουν άνθρωποι γεμάτοι ζήλια και κακία», αλλά τόνισε πως πήρε ένα πολύτιμο μάθημα. Σε επόμενη ενημέρωση, πάντως, καθησύχασε τους ακολούθους της λέγοντας ότι τελικά θα της επιστραφούν τα χρήματα, ενώ υπογράμμισε ότι πλέον δεν πρόκειται να εμπιστεύεται εύκολα τον κόσμο του διαδικτύου.