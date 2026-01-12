To AI έκανε τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον παράδεισο για μια διαφήμιση: Σάλος στο διαδίκτυο

Ένα κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, όταν δημοσίευσε διαφήμιση με εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που απεικόνιζε τον πρόσφατα εκλιπόντα Γιώργο Παπαδάκη να… κερνάει καφέ «στις πύλες του παραδείσου».

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις - από γέλιο μέχρι έντονη ενόχληση.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Διονύσης Σωτηρόπουλος, μίλησε ανοιχτά για την επιλογή του, εξηγώντας πως η πρόθεση δεν ήταν να προσβάλει κανέναν, αλλά να παίξει με το χιούμορ και τη νοσταλγία.

«Η γενιά των 40 θεωρεί τον Γιώργο Παπαδάκη τον τηλεοπτικό μας πατέρα», ανέφερε.

«Η εικόνα ήταν καθαρά χιουμοριστική. Τον έβαλα στον παράδεισο, δεν τον έβαλα στην κόλαση να τυραννιέται. Μακάρι να μην είχε πεθάνει ποτέ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάρτηση ήταν μέρος μιας στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία όμως τελικά αποσύρθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι κάποιοι τη θεώρησαν ασεβή.

«Ήταν θέμα μάρκετινγκ και το απέσυρα», σημείωσε, τονίζοντας πως δεν είχε καμία πρόθεση να εκμεταλλευτεί τον θάνατο του δημοσιογράφου.