«Ακούμε ότι η μία ομάδα είναι καλύτερη»: Οι δίδυμες τουρίστριες του TikTok ξαναχτυπάνε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Οι αιώνιοι αντίπαλοι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της αστικής μυθολογίας και του παρασκηνίου της αθλητικής ζωής της Αθήνας και από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται όχι μόνο την πόλη αλλά και τη χώρα γενικότερα.

Έτσι και δυο υποψιασμένες τουρίστριες, ανέβασαν βίντεο στο TikTok που ρωτάνε τι θα πρέπει να απαντάνε όταν τους ρωτάνε ποια ομάδα υποστηρίζουν ώστε να μην εκνευρίσουν κανέναν Έλληνα.

Όπως λένε και στο βίντεο, δεν έχουν παρακολουθήσει καμία ομάδα αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να μάθουν πώς να απαντάνε ώστε να μην καταλήξουν τουλάχιστον ανεπιθύμητες.

«Ακούμε ότι η μια ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη», σχολιάζουν χωρίς να απαντούν ξεκάθαρα για το ποια όντως έχουν καταλάβει πως είναι η καλύτερη.

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο γέμισε με εκατοντάδες σχόλια που συμβουλεύουν τις κοπέλες τι να απαντούν όταν τις ρωτάνε.

«Αν μιλήσεις με κάποιον από το κέντρο της πόλης, πιθανότατα είναι ΠΑΟ, κάποιος από τα προάστια ή Πειραιά σίγουρα Ολυμπιακός και μετά υπάρχει και η ΑΕΚ, αλλά θα τους καταλάβεις», γράφει ένας χρήστης του TikTok ενώ άλλοι ξεκινάνε ένα άτυπο debate για τις δυο ομάδες.