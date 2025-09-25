Ανατριχιαστικό βίντεο με κάμερα Tesla που καταγράφει «ψυχές» έξω από νεκροταφείο

Ένα περίεργο –και για πολλούς τρομακτικό– φαινόμενο που καταγράφεται από τις κάμερες των αυτοκινήτων Tesla έχει προκαλέσει αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο στις ΗΠΑ όσο και πλέον στην Ελλάδα.

Πρόκειται για «ανθρώπινες σκιές» ή φιγούρες που εμφανίζονται στιγμιαία στις κάμερες των αυτοκινήτων, κυρίως όταν περνούν έξω από νεκροταφεία, δίνοντας τροφή για θεωρίες περί… φαντασμάτων.

Τα σχετικά βίντεο έγιναν αρχικά viral στην Αμερική, με αρκετούς ιδιοκτήτες Tesla να ανεβάζουν υλικό από τις κάμερές τους, στο οποίο εμφανίζονται ανθρώπινες μορφές σε δρόμους χωρίς καμία φυσική παρουσία στο σημείο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορά οδηγό ενός Tesla Cybertruck, ο οποίος ισχυρίζεται πως το σύστημα του αυτοκινήτου κατέγραψε μια «φιγούρα» να στέκεται στην άκρη ενός επαρχιακού δρόμου δίπλα σε νεκροταφείο, αν και δεν υπήρχε κανείς εκεί.

A Tesla driver showed off the people walking that the car detected while passing a cemetery. @elonmusk

Could this be real? #tesla #elonmusk #spacex pic.twitter.com/PPVZnxqc0d — Scarface (@scarfaceroar) September 20, 2025

Το φαινόμενο ήρθε και στην Ελλάδα

Η «μόδα» φαίνεται πως έφτασε και στη χώρα μας, καθώς τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα ελληνικά social media βίντεο από αυτοκίνητο Tesla που περνά μπροστά από νεκροταφείο. Στο στιγμιότυπο, εμφανίζονται στιγμιαία μορφές στην κάμερα του οχήματος, τις οποίες το σύστημα αναγνωρίζει ως ανθρώπινες παρουσίες. Το βίντεο έχει προκαλέσει αίσθηση και πλήθος σχολίων – με αρκετούς χρήστες να επιλέγουν τον χιουμοριστικό τόνο, ειδικά για ένα από τα «φαντάσματα» που… φαίνεται να κρατάει ποδήλατο.

Η εξήγηση πίσω από τα «φαντάσματα»

Η επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτά τα φαινόμενα είναι λιγότερο μεταφυσική και περισσότερο τεχνολογική. Όπως εξηγούν ειδικοί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτόνομης οδήγησης, το AI μοντέλο των αυτοκινήτων Tesla έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει αντικείμενα και ανθρώπινες φιγούρες σε πραγματικό χρόνο, μετατρέποντάς τα σε εικονίδια στην οθόνη του αυτοκινήτου (π.χ. πεζός, ποδήλατο, ζώο, εμπόδιο).

Ωστόσο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες – όπως χαμηλός φωτισμός, βροχή ή θολή κάμερα – το σύστημα μπορεί να «μπερδευτεί» και να προβάλλει λανθασμένα αντικείμενα, βλέποντας μορφές εκεί όπου δεν υπάρχουν. Αυτό έχει παρατηρηθεί σε πολλές χώρες και δεν περιορίζεται στην Ελλάδα ή τις ΗΠΑ.

Παρά το τεχνολογικό υπόβαθρο της υπόθεσης, τα βίντεο εξακολουθούν να κεντρίζουν τη φαντασία των χρηστών, με αρκετούς να τα συνδέουν με υπερφυσικά φαινόμενα και να σχολιάζουν ότι «τα Tesla βλέπουν ψυχές». Είτε πρόκειται για glitch είτε για κάτι πιο μυστηριώδες, το σίγουρο είναι ότι τα βίντεο συνεχίζουν να γίνονται viral, με τη συζήτηση να παραμένει έντονη – ανάμεσα σε επιστημονικές εξηγήσεις και… αστικούς θρύλους.