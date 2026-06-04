Απίστευτο σκηνικό στην Εύβοια: Αγέλη αγριογούρουνων ακολουθούσε ντελιβερά

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Εύβοια το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου, όταν ένας διανομέας που εκτελούσε διαδρομή ήρθε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη εικόνα, μια αγέλη αγριογούρουνων.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο από το evima.gr, μια αγέλη αγριογούρουνων φαίνεται να κινείται λίγα μέτρα μακριά από το όχημα του διανομέα, ακολουθώντας τον για αρκετή ώρα μέσα στο σκοτάδι.

Τα αγριογούρουνα εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα σε περιοχές της Εύβοιας, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, καθώς η παρουσία τους στους δρόμους μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.