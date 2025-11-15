Απίθανο σκηνικό σε ζωντανή σύνδεση στο Open: Δημοσιογράφος βάζει καλάθια στο στούντιο σύνταξης

Στις ζωντανές συνδέσεις πολλά μπορεί να συμβούν, αλλά θέλει και μία προσοχή, όταν το «παράθυρο» έχει φόντο την αίθουσα σύνταξης. Στο Open φαίνεται πως ξεχάστηκαν...

Την ώρα που έχει βγει στο κεντρικό δελτίο δημοσιογράφος για να μιλήσει για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, νεαρός συνάδελφός της στο φόντο, στην αίθουσα σύνταξης, έχει κάνει «μπαλάκι» ένα χαρτάκι και το πετάει στον κάδο απορριμάτων με άψοφο μπασκετικό στυλ.



