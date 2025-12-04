Μενού

Από το TikTok στο μπλόκο: Viral το τρακτέρ με κάθισμα Ferrari που χάρισε πατέρας στην κόρη του

Ένα απρόσμενο δώρο σε αγροτικό μπλόκο της Φθιώτιδας έγινε viral, όταν ο πατέρας χάρισε στην κόρη του Σίλια Μπακοστέργιου ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ.

φεραρι οπεκεπε
Viral Tik tok | Tik Tok / @lamiareport.gr
Στην Ξυνιάδα Φθιώτιδας, το μεσημέρι της Πέμπτης, ένα στιγμιότυπο από τα αγροτικά μπλόκα έκλεψε την παράσταση.

Ο πατέρας της 20χρονης Σίλιας Μπακοστέργιου, που ασχολείται με τα χωράφια της οικογένειας στην Ομβριακή Δομοκού, αποφάσισε να κάνει πράξη –με τον δικό του τρόπο– το παράπονο της κόρης του: αντί για αυτοκίνητο, της χάρισε ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ.

Η Σίλια, φοιτήτρια της Γεωπονικής, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο TikTok με βίντεο γεμάτα χιούμορ και θετική ενέργεια, παρουσιάζοντας την καθημερινότητα μιας νεαρής αγρότισσας.

@lamiareport.gr Τρακτέρ με κάθισμα…Ferrari!!! Η έκπληξη του μπαμπά στην αγρότισσα κόρη του… #opekepe #greece #ferrari #fyp #viral @celiampako @Tzonmpak ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Το κοινό της ανταποκρίνεται με χιλιάδες προβολές και σχόλια, κάνοντάς την ένα από τα πιο φρέσκα πρόσωπα της αγροτικής διαδικτυακής σκηνής.

Το συγκεκριμένο βίντεο δεν ήταν τυχαίο. Η ιδέα του κόκκινου καθίσματος Ferrari συνδέεται με την Σεμερτζίδου.

Έτσι, η Σίλια και ο πατέρας της έδωσαν μια αυθεντική επιθέωρηση θα έλεγε κανείς μέσα από ένα τικ τοκ βίντεο.

 

 

