Από το TikTok στο μπλόκο: Viral το τρακτέρ με κάθισμα Ferrari που χάρισε πατέρας στην κόρη του

Στην Ξυνιάδα Φθιώτιδας, το μεσημέρι της Πέμπτης, ένα στιγμιότυπο από τα αγροτικά μπλόκα έκλεψε την παράσταση.
Ο πατέρας της 20χρονης Σίλιας Μπακοστέργιου, που ασχολείται με τα χωράφια της οικογένειας στην Ομβριακή Δομοκού, αποφάσισε να κάνει πράξη –με τον δικό του τρόπο– το παράπονο της κόρης του: αντί για αυτοκίνητο, της χάρισε ένα κόκκινο κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ.
Η Σίλια, φοιτήτρια της Γεωπονικής, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο TikTok με βίντεο γεμάτα χιούμορ και θετική ενέργεια, παρουσιάζοντας την καθημερινότητα μιας νεαρής αγρότισσας.
Το κοινό της ανταποκρίνεται με χιλιάδες προβολές και σχόλια, κάνοντάς την ένα από τα πιο φρέσκα πρόσωπα της αγροτικής διαδικτυακής σκηνής.
Το συγκεκριμένο βίντεο δεν ήταν τυχαίο. Η ιδέα του κόκκινου καθίσματος Ferrari συνδέεται με την Σεμερτζίδου.
Έτσι, η Σίλια και ο πατέρας της έδωσαν μια αυθεντική επιθέωρηση θα έλεγε κανείς μέσα από ένα τικ τοκ βίντεο.
