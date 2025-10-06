Από το Tinder στο Feeld: Πώς η Gen Z ξαναγράφει τους κανόνες του dating

Για τη νέα γενιά, το Tinder είναι σχεδόν vintage, μια εφαρμογή που έζησε τη δόξα της και τώρα σβήνει στο background. Η νέα γενιά –και όχι μόνο– δεν αρκείται πια σε swipe δεξιά και αριστερά. Θέλει εμπειρίες πιο «ανοιχτόμυαλες», πιο τολμηρές, πιο κοντά στη ρευστότητα των ταυτοτήτων και των σχέσεων.

Και κάπου εδώ μπαίνει το Feeld: μια εφαρμογή που ξεκίνησε για τους «εναλλακτικούς» του έρωτα και κατέληξε να μαζεύει και τους λεγόμενους vanilla χρήστες, δηλαδή τους πιο «συμβατικούς».

Τι είναι το Feeld

Το Feeld ιδρύθηκε το 2014 από τον Dimo Trifonov και την Ana Kirova, όταν αποφάσισαν να ανοίξουν τη δική τους σχέση και να δημιουργήσουν έναν χώρο για όσους αναζητούν κάτι πέρα από τη μονογαμία. Αρχικά λεγόταν 3nder (Thrinder), αλλά η Tinder τους απείλησε νομικά και έτσι γεννήθηκε το Feeld.

Η εφαρμογή απευθύνεται σε όσους θέλουν να εξερευνήσουν πολυσυντροφικές σχέσεις, φετίχ, εναλλακτικές ταυτότητες φύλου και σεξουαλικότητας.

Με λίγα λόγια, ήταν το «safe space» για όσους δεν χωρούσαν στα στενά όρια των κλασικών dating apps.

Παρά τις ρίζες του στην εναλλακτική κοινότητα, το Feeld σήμερα κάνει χρυσές δουλειές:

Έσοδα 2024: £48,9 εκατ., αύξηση 26% σε σχέση με το 2023

Κέρδη προ φόρων: £9,3 εκατ. (από £6 εκατ. το 2023)

Μέρισμα: £600.000, το μεγαλύτερο μέρος στους ιδρυτές

Από τα φετίχ στην μονογαμία

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η άνοδος δεν οφείλεται μόνο στους «παλιούς» χρήστες του χώρου των ανοιχτών σχέσεων και του kink, αλλά και σε μια μαζική εισροή vanilla singles που ψάχνουν σταθερές σχέσεις.

Αυτό δημιουργεί μια πρόκληση: πώς συνυπάρχουν οι «παλιοί» με τους «νέους» χωρίς να χαθεί η ταυτότητα της εφαρμογής.

Η αλήθεια είναι πως η Gen Z αλλά και οι μεγαλύτερες γενιές αρχίζουν να υιοθετούν τις ίδιες εφαρμογές και τις ίδιες συνήθειες. Το Tinder, που κάποτε ήταν το απόλυτο trend, δείχνει πλέον παρωχημένο – όπως το Facebook για τους εικοσάρηδες. Το Feeld παρόλο που ξεκίνησε για πιο kinky καταστάσεις, πλέον έχει κερδίσει τους πιο συμβατικούς χρήστες που ψάχνουν μονογαμία και συντροφικότητα και ίσως αυτό να είναι το σεξουαλικό αποτύπωμα της gen z.

Με πληροφορίες από το the guardian